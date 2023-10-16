Tuesday, 17 October 2023 07:34 GMT

رصد 46 مخالفة لمنشآت التدريب الأهلية في سبتمبر الماضي

10/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (46) مخالفة من منشآت التدريب الأهلية خلال شهر سبتمبر الماضي في مختلف المناطق. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات المرصودة شملت (32) مخالفة لمنشآت تدريبية مرخصة، وذلك بسبب عدم امتثالها للأنظمة المحددة بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، إضافةً إلى (14) حالة تدريب لجهات غير مرخصة تمارس نشاطًا تدريبيًا غير نظامي.
وأكد أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي تقوم بمتابعة المنشآت التدريبية الأهلية المرخصة حيث تُعنى بمراقبة الأداء في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، كما أنها تقوم بمتابعة سوق التدريب والجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة للتدريب، وتعمل على ذلك وفق تسلسل إجرائي وعمليات تتمثل في استقبال البلاغات والشكاوى، ورصد وتصنيف المخالفات في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ثم تطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت التدريبية المخالفة. يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أتاحت خدمة التأكد من نظامية المنشآت التدريبية والدورات المعتمدة، وذلك من خلال عدة قنوات إلكترونية من أبرزها الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ومنصة منار الإلكترونية، وتطبيق "تدريبك".

MENAFN16102023000089011017ID1107252517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث