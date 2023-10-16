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ارتفاع وتيرة الرقابة البيئية لأكثر من 5000 جولة في سبتمبر

10/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في شهر سبتمبر الماضي، 5307 جولات رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، وبلغت نسبة الملتزمين بمعايير واشتراطات البيئة نحو 68%، حيث أوضح التقرير الشهري للمركز عن ارتفاع الجولات التفتيشية عن شهر يوليو بأكثر من 1100 جولة.
وكشفت الجولات الرقابية على أداء المنشآت البيئي للشهر الماضي، عن رصد 1809 حالة عدم التزام في مختلف مناطق المملكة. وأشار التقرير عن تصدّر التفتيش البيئي على المنشآت بمكة المكرمة بإجمالي 1453 جولة، تبعتها المنطقة الشرقية بـ 1064 جولة، وحلت ثالثًا الرياض بـ 1037 جولة، فيما قام مفتشو المركز بـ636 زيارة للمنطقة الشمالية وعلى المنشآت في منطقة الجنوبية بـ 478 جولة، أما الأقل في عدد الجولات الرقابية فكانت من نصيب منطقة جازان بـ369 جولةً، ومنطقة المدينة المنورة بـ333 جولة رقابة بيئية.
وتضمَّنت الجولات التفتيشية لمركز "الالتزام البيئي"، إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة ووضع الخطط التصحيحية اللازمة، لوقف المخالفات المؤثرة على البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار شروط التصاريح البيئية، صونًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقًا للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

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