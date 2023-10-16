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جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها السادسة تفتح باب الترشيح

10/16/2023 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها السادسة، التي تُعدُّ أول جائزة سنوية تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميِّزة للمرأة السعودية في المملكة، وتسليط الضوء عليها، وتحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام في التنمية الشاملة للوطن.
وتتضمن الجائزة هذا العام 6 مجالات "نظرية" و"تطبيقية" للترشيح، هي: مجال العلوم الصحية، ومجال العلوم الطبيعية، ومجال الدراسات الإنسانية، ومجال الأعمال الاجتماعية، ومجال الأعمال الفنية، ومجال المشاريع الاقتصادية. من جانبها أكدت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن رئيسة اللجنة العليا للجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، على ما تحظى به المرأة السعودية من دعمٍ وتمكين في عصر الرؤية، وقالت: "كل الفرص متاحة للمرأة السعودية لتحقيق التفوق والتميُّز في مختلف المجالات، وأن تكون شريكة في التنمية المستدامة، في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030".
وأعربت العيسى، عن فخرها واعتزازها باستمرارية الجائزة في دورتها السادسة، وأضافت: "إنَّ جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي، تدعم وتحفز المشارَكات النوعية المتميِّزة للمرأة السعودية بما يسهم في التنمية الوطنية في كل عام، وتشجع عطاءها، وتحتفي بنجاحها في الصعود إلى القمم، والإبداع في مختلف المجالات محليًا وعالميًا".
يذكر أنَّ الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي سيستمر حتى 15 يناير 2024م، وهو متاح للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة، أو عن طريق الأفراد في مجالات الجائزة ومواضيعها المتنوعة هذا العام. وتستقبل أمانة الجائزة طلبات الترشيح في فروع الجائزة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني .

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