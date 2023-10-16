جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها السادسة تفتح باب الترشيح

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها السادسة، التي تُعدُّ أول جائزة سنوية تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميِّزة للمرأة السعودية في المملكة، وتسليط الضوء عليها، وتحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام في التنمية الشاملة للوطن.
وتتضمن الجائزة هذا العام 6 مجالات "نظرية" و"تطبيقية" للترشيح، هي: مجال العلوم الصحية، ومجال العلوم الطبيعية، ومجال الدراسات الإنسانية، ومجال الأعمال الاجتماعية، ومجال الأعمال الفنية، ومجال المشاريع الاقتصادية. من جانبها أكدت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن رئيسة اللجنة العليا للجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، على ما تحظى به المرأة السعودية من دعمٍ وتمكين في عصر الرؤية، وقالت: "كل الفرص متاحة للمرأة السعودية لتحقيق التفوق والتميُّز في مختلف المجالات، وأن تكون شريكة في التنمية المستدامة، في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030".
وأعربت العيسى، عن فخرها واعتزازها باستمرارية الجائزة في دورتها السادسة، وأضافت: "إنَّ جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي، تدعم وتحفز المشارَكات النوعية المتميِّزة للمرأة السعودية بما يسهم في التنمية الوطنية في كل عام، وتشجع عطاءها، وتحتفي بنجاحها في الصعود إلى القمم، والإبداع في مختلف المجالات محليًا وعالميًا".
يذكر أنَّ الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي سيستمر حتى 15 يناير 2024م، وهو متاح للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة، أو عن طريق الأفراد في مجالات الجائزة ومواضيعها المتنوعة هذا العام. وتستقبل أمانة الجائزة طلبات الترشيح في فروع الجائزة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني
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