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أمير المدينة يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة STC

10/16/2023 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس عليان بن محمد الوتيد يرافقه عدد من مسؤولي المجموعة.
واستمع الأمير فيصل إلى شرح عن آخر ما توصلت إليه تقنيات الاتصال والانترنت وشبكة الجيل الخامس 5G, بالإضافة إلى خطط المجموعة لدعم الفعاليات والبرامج الاجتماعية والمشروعات التي تعمل عليها في المنطقة للارتقاء بالخدمات.
وشهد اللقاء، استعراض المنجزات التي تحققت للمجموعة، التي شملت افتتاح المبنى الرئيسي، ومركز البيانات التابع لها في منطقة المدينة المنورة، وناقش سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة في المشروعات الحالية والمستقبلية التي تعيشها المنطقة والاستفادة من الحلول التقنية المتطورة، ومضاعفة الجهود لتقديم المزيد من الخدمات خاصة في مجال الإنترنت، والعمل على إيصال الخدمة لأكبر شريحة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة والتي تأتي ضمن جهود المجموعة بوصفها ممكن رقمي رائد في المملكة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان الوتيد، استمرار العمل لتحقيق تطلعات عملاء STC في جميع محافظات ومراكز المنطقة ضمن سعيها لتطوير ودعم البنية التحتية وخدمة المستفيدين وتلبيه احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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