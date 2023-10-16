السيف منظومة للواجهات البحرية

يعد كورنيش السيف بجدة منظومة من ضمن مشروعات تطوير الواجهات البحرية لعروس البحر الأحمر، فيما تسعى أمانة جدة للاستفادة من المميزات الفريدة لها وتطويرها بما يسهم في تحقيق مزيد من رفاهية المواطن والمقيمين والزوار.

ويقع كورنيش السيف على الشاطئ الجنوبي لمحافظة جدة ويمتد لما يقارب 3كم مطلة على البحر وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 350 ألف م2 ويبعد نحو 20 دقيقة عن وسط المدينة ويتميز المشروع في الزراعة والشجيرات والممرات الانسيابية ذات التصميم الحديث والمبتكر ويحتوي المشروع على مساحات خضراء تقدر بنحو 320 ألف متر مربع وطريق عام وممرات للمشاة وشاطئ رملي يمتد بطول الحديقة وساحات كبيرة موازية للبحر وممرات لممارسة الرياضة وممرات للمشاة وجلسات عائلية وملعب متعدد.

المرافق

- 252.000م2- المساحة

- 6 دورات رجال و6 دورات نساء

- 14 كشكا مجهزة تجهيز كاملا

- 35 مظلة موزعة على كامل المشروع

12 مجموع ألعاب تضم 4 أنواع

100 عمود إنارة

200 مظلة موزعة على طول الشاطئ