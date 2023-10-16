السيف منظومة للواجهات البحرية
التاريخ
10/16/2023 11:33:08 PM
| يعد كورنيش السيف بجدة منظومة من ضمن مشروعات تطوير الواجهات البحرية لعروس البحر الأحمر، فيما تسعى أمانة جدة للاستفادة من المميزات الفريدة لها وتطويرها بما يسهم في تحقيق مزيد من رفاهية المواطن والمقيمين والزوار.
ويقع كورنيش السيف على الشاطئ الجنوبي لمحافظة جدة ويمتد لما يقارب 3كم مطلة على البحر وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 350 ألف م2 ويبعد نحو 20 دقيقة عن وسط المدينة ويتميز المشروع في الزراعة والشجيرات والممرات الانسيابية ذات التصميم الحديث والمبتكر ويحتوي المشروع على مساحات خضراء تقدر بنحو 320 ألف متر مربع وطريق عام وممرات للمشاة وشاطئ رملي يمتد بطول الحديقة وساحات كبيرة موازية للبحر وممرات لممارسة الرياضة وممرات للمشاة وجلسات عائلية وملعب متعدد.
المرافق
- 252.000م2- المساحة
- 6 دورات رجال و6 دورات نساء
- 14 كشكا مجهزة تجهيز كاملا
- 35 مظلة موزعة على كامل المشروع
12 مجموع ألعاب تضم 4 أنواع
100 عمود إنارة
200 مظلة موزعة على طول الشاطئ
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