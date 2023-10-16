شبكة طرق الرياض تتخطى البليون م2

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد الطرق الرئيسة والفرعية في الرياض خلال الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023 أكثر من 246696 طريقا، وبلغت الطرق في 2020 نحو 60169 طريقا وارتفع عددها في 2021 إلى 60512 طريقا ثم إلى 62776 طريقا في 2022 وزاد العدد في 2023 إلى 63236 طريقا.
الطرق الرئيسة
وصل عدد الطرق الرئيسة في الرياض عام 2020 نحو 2152 طريقا، و2159 في 2021، و2206 في 2022، و2212 في 2023 إذ بلغ إجمالي الطرق الرئيسة خلال الأعوام من 2020 إلى 2023 نحو 8729 طريقا.
الطرق الفرعية
بلغ إجمالي عدد الطرق الفرعية في الرياض عام 2020 نحو 58017 طريقا، و58353 في2021، و60570 في 2022، و61027 في 2023 حيث بلغ إجمالي الطرق الفرعية خلال الأعوام من 2020 إلى 2023 نحو 237967 طريقا.
شبكة الطرق
وصل إجمالي مساحة شبكة الطرق في الرياض من 2020 إلى 2023 نحو 1013.3 مليون متر مربع حيث بلغت 248 مليون متر مربع في 2020، و250 مليون متر مربع في 2021، و256 مليون متر مربع، و259.3 مليون متر مربع.
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