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شبكة طرق الرياض تتخطى البليون م2

10/16/2023 11:33:08 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الطرق الرئيسة والفرعية في الرياض خلال الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023 أكثر من 246696 طريقا، وبلغت الطرق في 2020 نحو 60169 طريقا وارتفع عددها في 2021 إلى 60512 طريقا ثم إلى 62776 طريقا في 2022 وزاد العدد في 2023 إلى 63236 طريقا.
الطرق الرئيسة
وصل عدد الطرق الرئيسة في الرياض عام 2020 نحو 2152 طريقا، و2159 في 2021، و2206 في 2022، و2212 في 2023 إذ بلغ إجمالي الطرق الرئيسة خلال الأعوام من 2020 إلى 2023 نحو 8729 طريقا.
الطرق الفرعية
بلغ إجمالي عدد الطرق الفرعية في الرياض عام 2020 نحو 58017 طريقا، و58353 في2021، و60570 في 2022، و61027 في 2023 حيث بلغ إجمالي الطرق الفرعية خلال الأعوام من 2020 إلى 2023 نحو 237967 طريقا.
شبكة الطرق
وصل إجمالي مساحة شبكة الطرق في الرياض من 2020 إلى 2023 نحو 1013.3 مليون متر مربع حيث بلغت 248 مليون متر مربع في 2020، و250 مليون متر مربع في 2021، و256 مليون متر مربع، و259.3 مليون متر مربع.

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