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انتخاب دانييل نوبوا أصغر رئيس في تاريخ الإكوادور

10/16/2023 11:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب رجل الأعمال دانييل نوبوا رئيسا للإكوادور، ليصبح بذلك أصغر رئيس في تاريخ البلاد عن عمر يناهز 35 عاما.
وبعد حصوله على 52.1% من الأصوات، وعد نوبوا، وهو نجل ملياردير يحمل الاسم نفسه، بالعمل فورا لإحلال السلام في بلد يعاني من أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات.
وحصلت منافسته لويزا غونزاليس المقربة من الرئيس السابق رافايل كوريا (2007-2017)، على 47.9% من الأصوات، وأقرت بهزيمتها قبل انتهاء الفرز، وهنأت الفائز «بصدق».
وأعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نوبوا في عملية الاقتراع.
وقال الرئيس المنتخب من معقله في أولون الواقعة على ساحل المحيط الهادئ «سنبدأ العمل من أجل هذه الإكوادور الجديدة... لإعادة بناء بلد تضرر بشكل خطير من العنف والفساد والكراهية».
وأضاف أثناء وقوفه إلى جانب زوجته الحامل «من الغد، يبدأ الأمل»، شاكرا «الله وزوجتي ووالدي وجميع الأشخاص الذين كانوا جزءا من مشروع سياسي جديد شبابي... كان هدفه إعادة البسمة إلى البلاد».
وكرر نوبوا ما تعهد به خلال حملته الانتخابية، مؤكدا التزامه «استعادة السلام في البلاد، وإعادة التعليم والوظائف للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عنها، وتوفير السلام للعائلات التي لا تستطيع الخروج من الشارع».
وجرت الانتخابات من دون حوادث كبيرة، وبلغت نسبة المشاركة نحو 82.33%. ويمثل ذلك هزيمة ثقيلة لقوة كوريا السياسية، وهي الأبرز في الإكوادور على مدى الأعوام الـ 15 الماضية، تعد الأبرز في الإكوادور منذ نحو 15 عاما، وذلك بينما خيم ظل الرئيس السابق (الموجود في المنفى لإدانته بالفساد في البلاد) على العملية الانتخابية.

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