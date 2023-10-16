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ديسانتيس يرفض استقبال أميركا للاجئين فلسطينيين ويؤيد خنق غزة

10/16/2023 11:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي الجمهوري رون ديسانتيس، إن الولايات المتحدة يجب ألا تستقبل أي لاجئين فلسطينيين إذا فروا من غزة لأنهم «جميعهم معادون للسامية»، ورفض المناشدات الدولية لإسرائيل لتوفير المياه الجارية النظيفة والمرافق العامة إلى 2.3 مليون مدني في القطاع.
وقال ديسانتيس لبرنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» الإخبارية: «هناك إسرائيليون محتجزون كرهائن، وكذلك أميركيون محتجزون كرهائن، لكنني لا أعتقد أنهم ملزمون بتوفير المياه وهذه المرافق أثناء احتجاز هؤلاء الرهائن. يجب على حماس أن تعيد هؤلاء الرهائن قبل إجراء أي مناقشات».
واعتبر ديسانتيس، أن عدم توفير المياه أو غيرها من الخدمات لغزة من شأنه أن يقنع حركة حماس بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم أثناء توغلها.

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