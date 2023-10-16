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ترامب يقاضي عميل استخبارات بريطانيا سابقا اتهمه بـ علاقات مفترضة مع روسيا

10/16/2023 11:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واجه جاسوس بريطاني سابق تهما خلال جلسة استماع من القضاء في لندن بعدما أثار تقريره المثير للجدل حول الروابط المفترضة لدونالد ترامب مع روسيا بما يشمل وجود مقطع فيديو ذي طابع غير أخلاقي للرئيس الأميركي السابق، عاصفة سياسية في عام 2017.
واستنادا إلى قانون حماية البيانات، رفع ترامب دعوى لمقاضاة كريستوفر ستيل (59 عاما) وشركة الاستخبارات الخاصة «أوربيس» التي أسسها هذا العميل السابق لأجهزة الاستخبارات البريطانية.
وكان كريستوفر ستيل جمع بطلب من المعسكر الديموقراطي خلال حملة الانتخابات الأميركية عام 2016، معلومات استخباراتية أولية لم يتم التحقق منها تربط ترامب بروسيا.
وقال هيو توملينسون محامي ترامب خلال جلسة الاستماع التي عقدت في المحكمة العليا في لندن امس إن «الرئيس ترامب يفتح هذه القضية لأنه يسعى إلى تأكيد حقوقه القانونية بأن الأقوال الواردة في هذه المذكرات كاذبة».
ومن المقرر أن تتواصل جلسات الاستماع في هذه القضية اليوم.
ويستهدف بشكل خاص مذكرتين من هذا التقرير تصفان مشاركة ترامب المزعومة في «ممارسات غير أخلاقية» في سان بطرسبورغ وموسكو.
وإذا كان الرئيس الأميركي السابق اعترف بأن شركة أوربيس غير مسؤولة عن نشر التقرير، فهو يعتبر أنها هي التي «عالجت» المعلومات الواردة فيه.
من جهتهم، طالب محامو «أوربيس» بإسقاط الملاحقات التي أطلقت، بحسب قولهم، بهدف وحيد هو «مضايقة أوربيس وستيل على خلفية ضغائن قديمة».
وقالوا إن زبائنهم «ليسوا مسؤولين» عن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسمعة دونالد ترامب بسبب نشر التقرير من دون علمهم.
وكان التقرير نشر على موقع الإنترنت «بازفيد» قبل 10 أيام من تنصيب ترامب في يناير 2017، وتضمن العديد من الادعاءات المسيئة بشأن الرئيس الأميركي السابق بما يشمل الإشارة الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «دعم وأدار» آنذاك عملية لدعم ترشيحه للرئاسة الأميركية منذ «5 سنوات على الأقل».
وبعض معلومات هذا التقرير غذت التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر الذي خلص بعد عامين من العمل على هذه القضية، الى وجود أدلة على تدخل روسي في الحملة الانتخابية الرئاسية في 2020 لكن ليس على تواطؤ مع فريق دونالد ترامب.

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