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جورجيا المحكمة الدستورية تجيز التحرك لعزل رئيسة الدولة

10/16/2023 11:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قضت المحكمة الدستورية في جورجيا بأن رئيسة البلاد سالوميه زورابيشفيلي انتهكت الدستور عبر قيامها برحلات خارجية غير مصرح بها، ما يمهد لعزلها. وفي سبتمبر الفائت، تحرك نواب من حزب «الحلم الجورجي» الحاكم لإطاحة الرئيسة، وسط مخاوف متزايدة لدى المعارضة من ابتعاد تبليسي من أوروبا وتقاربها مع روسيا. وقال نواب الحزب الحاكم إن زورابيشفيلي التقت زعماء أجانب للضغط من أجل عضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي بدون الحصول على إذن من الحكومة.
واعتبر رئيس المحكمة الدستورية ميراب تورافا أن «رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي انتهكت دستور جورجيا عبر قيامها بزيارات خارجية بدون موافقة الحكومة».
وتتولى زورابيشفيلي (71 عاما) منصب الرئيس منذ العام 2018.
لكن الحزب الحاكم في جورجيا أقر بأن فرصه لإطاحة زورابيشفيلي ضئيلة لأنه لا يسيطر إلا على 84 مقعدا في البرلمان، في حين أن عزل الرئيس يحتاج إلى دعم 100 نائب على الأقل.
وأعلنت أحزاب المعارضة أنها لن تدعم عزل زورابيشفيلي.

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