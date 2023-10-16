Tuesday, 17 October 2023 07:33 GMT

قطر تلم شمل أطفال أوكرانيين بعائلاتهم كانوا لدى روسيا

10/16/2023 11:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت دولة قطر أنها جمعت أربعة أطفال أوكرانيين بعائلاتهم بعدما كانوا بعهدة السلطات الروسية في أعقاب الحرب التي بدأت في فبراير 2022.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أمس «تعلن دولة قطر عن نجاح عملية لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا».
وأشارت الوزارة إلى أنها «سهلت استضافة الأطفال وعائلاتهم في مقر سفارة قطر في موسكو، ومن ثم نقلهم إلى وجهتهم النهائية» في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إن «عودة الأطفال الأوكرانيين إلى أسرهم تمثل خطوة إيجابية وبادرة حسن النية بين الحكومتين الأوكرانية والروسية».
واعتبر مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري ييرماك في منشور على منصة «إكس»، أنه «يوم مهم».
وأعيد حتى الآن 385 طفلا أوكرانيا كان قد تم ترحيلهم لروسيا، إلى عائلاتهم، وفقا لتعداد أكدته منظمة قرى الأطفال النمساوية المشاركة في عمليات الإعادة.
وأوضح ديبلوماسي قطري مطلع لوكالة «رويترز»على الملف، أن العملية شملت أربعة قاصرين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 سنة، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم أصبحوا مع عائلاتهم وسيعودون إلى أوكرانيا، أما الرابع فعائلته لم تتمكن من الحضور إلى روسيا لكنه سيسافر إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة. وأوضح المسؤول القطري، أن هذه العملية تمت بموجب آلية أنشأتها الدوحة بالتعاون مع الجانبين بهدف إعادة مزيد من الأطفال من روسيا إلى أوكرانيا مستقبلا.
ومن بين القصر طفل فقد الاتصال بوالدته أثناء وجوده في مستشفى روسي عندما اندلعت الحرب، وآخر احتجزت والدته في روسيا.
وسيسافر الأطفال الأربعة إلى أوكرانيا عبر دول أخرى بينها: قطر واستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا.

MENAFN16102023000130011022ID1107252479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث