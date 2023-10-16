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كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي لديها بمغادرة البلاد

10/16/2023 11:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا من السفير الاسرائيلي في بوغوتا «الاعتذار والمغادرة»، بعد رد الديبلوماسية الاسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين اسرائيل وحماس.
ووصف ليفا على حسابه على منصة «إكس» تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها «وقاحة مجنونة». وكان الرئيس الكولومبي شبه الهجمات الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

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