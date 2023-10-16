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بايدن يدين طعن طفل فلسطيني حتى الموت جريمة كراهية لا مكان لها في أميركا

10/16/2023 11:32:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بطعن طفل مسلم يبلغ ستة أعوام حتى الموت في ولاية إلينوي في جريمة مرتبطة بالحرب الدائرة في غزة، ووصف الأمر بأنه «عمل كراهية مروع».
وتوفي الطفل الذي تعرض إلى 26 طعنة في المستشفى، لكن من المتوقع أن تتماثل والدته البالغة 32 عاما الشفاء من الهجوم «المشين»، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة ويل في إلينوي.
وقال بيان للشرطة حدد مسرح الجريمة على بعد نحو 64 كيلومترا غرب شيكاغو: «تمكن المحققون من التوصل إلى أن ضحيتي هذا الهجوم الوحشي تم استهدافهما من قبل المشتبه به لكونهما مسلمين وبسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين».
وأكد بايدن في بيان أن المرأة هي والدة الطفل، قائلا إن «أسرتهم الفلسطينية المسلمة جاءت إلى أميركا سعيا وراء ما نسعى إليه جميعا ملاذ للعيش والتعلم والصلاة بسلام».
وأضاف: «هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أميركا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية»، مناشدا الأميركيين «التوحد ورفض الإسلاموفوبيا وكل أشكال التعصب والكراهية».
وقالت السلطات إن المرأة تمكنت من الاتصال بالشرطة بينما كانت تقاوم مالك المنزل الذي تسكنه والذي عرفته الشرطة بأنه جوزيف تشوبا (71 عاما).
وأضافت: «عثر رجال الشرطة على ضحيتين داخل المنزل في غرفة النوم. الضحيتان مصابتان بطعنات عدة في الصدر والجذع والأطراف العلوية».
وأورد البيان أنه تم سحب سكين عسكري مسنن بشفرة يبلغ طولها 7 إنشات من بطن الطفل أثناء تشريح الجثة.
وعندما وصلت الشرطة إلى موقع الجريمة، وجدت تشوبا جالسا على الأرض بالقرب من ممر يؤدي إلى المنزل وهو مصاب بجرح في جبهته، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل توجيه الاتهام له بالقتل والشروع في القتل إضافة إلى تهمتين بارتكاب جرائم كراهية.
وقال مكتب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في شيكاغو ان الطفل أميركي من أصل فلسطيني.
وروى أحمد رحاب رئيس «كير» للصحافيين ما جرى بالاستناد إلى رسائل نصية أرسلتها المرأة لوالد الطفل القتيل، قائلا إن تشوبا «طرق الباب وحاول خنقها وهو يقول: أنتم المسلمون يجب أن تموتوا».
واعتبر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في بيان أن الهجوم «أسوأ كابوس نتعرض له».

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