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مأساة محمد الدرة تتكرر بعد 23 عاما ووالده دماؤه لا تزال تسيل في غزة

10/16/2023 11:32:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد 23 عاما على مشهد قتل إسرائيل للطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي هزت صورته العالم وحولته إلى «أيقونة انتفاضة الأقصى عام 2000»، يبدو أن «دماءه لا تزال تسيل في قطاع غزة»، على حد قول والده.
يقف جمال الدرة والد محمد، مودعا عددا من أفراد أسرته في مسجد شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ويقول باكيا: «احجزوا لي مكان عندكم».
الدرة قال للأناضول على هامش التشييع: «إسرائيل قصفت منازل أشقائي، قتل شقيقاي وزوجة شقيقي وابنته الوحيدة، وقتل العشرات من جيراني، جلهم من الأطفال».
وتابع: «الاحتلال يتعمد قتل الأطفال، في كل يوم يقتل طفل، مشهد قتل محمد لا يزال يتكرر منذ 23 عاما، دم محمد لا يزال يسيل».
وقال: «إسرائيل لا تقصف أهدافا عسكرية، يقتلون المدنيين وبأسلحة غربية».
ونعى جمال الدرة أفرادا من أسرته قتلوا خلال قصف إسرائيلي، مستذكرا 23 عاما على مشهد قتل طفله محمد بدم بارد أمام عدسات الكاميرا وهو يحاول حمايته، في 28 سبتمبر 2000.

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