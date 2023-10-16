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نقابة الصحافيين الفلسطينيين ترصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإعلام وتندد باستشهاد 11 صحافيا

10/16/2023 11:32:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نددت نقابة الصحافيين الفلسطينيين باستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحافيين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء واختفاء عدد منهم منذ بدء عدوانه على قطاع غزة.
وأفاد تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة، بأنه منذ بداية العدوان على القطاع في 7 الجاري تم رصد استشهاد 11 صحافيا فلسطينيا بصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
واستعرض بيان النقابة توثيقا لاستهداف الصحافيين، وأشار الى التصعيد العنيف في استهداف الصحافيين الفلسطينيين.
كما أشار البيان الى اختفاء صحافيين اثنين ووقوع إصابات خطيرة وقصف منازل الصحافيين على رؤوس ساكنيها، حيث تم رصد أكثر من 20 اصابة كانت الأعنف في قطاع غزة، وبعد الإعلان عن قصف حوالي 20 منزلا للصحافيين بشكل كامل، والبعض بشكل جزئي، اتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيدا جديدا عن قصف منازل عدد من الصحافيين على رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى إصابة واستشهاد أفراد عائلاتهم.
وأكد البيان انه تم تدمير حوالي 50 مقرا ومركزا لمؤسسات إعلامية نتيجة القصف منها: شبكة الأقصى الإعلامية، وكالة معا الإخبارية، وكالة سوا، وكالة شهاب، صحيفة القدس، إذاعة بلدنا، إذاعة زمن، وكالة الوطنية، وكالة خبر، صحيفة الأيام، شركة ايفينت للخدمات الإعلامية، مؤسسة فضل شناعة، إذاعة القرآن الكريم، وكالة شمس نيوز، مكتب وكالة APA، مكتب شبكة الجزيرة، تلفزيون فلسطين، ومكتب الوكالة الفرنسية.
ورصد التقرير الانتهاكات بحق الصحافيين في الضفة والقدس، حيث أصيب العديد من الصحافيين الفلسطينيين وتعرضت الطواقم للضرب والاحتجاز والمنع من التغطية وإطلاق النار باتجاهها، وسجلت 10 حالات من إطلاق النار، إضافة إلى اعتقال 4 صحافيين، كما سجلت 22 حالة احتجاز ومنع الطواقم من العمل و10 اعتداءات بالضرب و7 حالات من مصادرة وتحطيم معدات للصحافيين.
ولم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحافيين الفلسطينيين، بل امتد ليصل لبنان، حيث تم إعلان استشهاد الصحافي في وكالة «رويترز» عصام عبدالله وإصابة 5 صحافيين من قنوات «الجزيرة» و«رويترز» ووكالة «فرانس برس» في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان.
وأشارت النقابة الى تعرض العديد من الصحافيين للتهديد المباشر وحملات تحريضية من قبل صفحات عبرية على منصات التواصل الاجتماعي، عدا عن رصد العديد من المنشورات العبرية التي تطالب بتصفية الصحافيين ووصفهم بالمخربين والإرهابيين، كما تم رصد تهديد مذيع قناة «العربي» على الهواء مباشرة من قبل مستوطن مسلح.
وقالت النقابة انها تلقت العديد من رسائل وبيانات الدعم والأنشطة التضامنية التي حظيت بمشاركة شعبية وواسعة لدعم الصحافيين الفلسطينيين، أبرزها كان من اتحادات الصحافيين في مصر وبريطانيا وتونس وسورية ولبنان والأردن والمغرب وغيرها.
ووجهت النقابة رسالة الى الاتحاد الدولي للصحافيين، مطالبة حث جميع وسائل الإعلام العاملة ضمن مظلة أعضائه الالتزام بأخلاقيات ومبادئ مهنة الصحافة وتوخي الدقة في تغطية الأخبار وعدم التحيز لأي من الأطراف، بل العمل على نقل الحقيقة بحيادية، وذلك لتجنب المزيد من المجازر بحق الأبرياء.

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