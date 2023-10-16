اجتماع استثنائي لـ وزاري التعاون الخليجي وبلينكن يعود إلى إسرائيل بعد جولته العربية

منسق الإغاثة الأممي يزور المنطقة لدعم مفاوضات إدخال مساعدات إلى القطاع

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن انعقاد الدورة الاستثنائية الـ 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة في العاصمة العمانية مسقط اليوم.وقال البديوي، في بيان صدر عن الأمانة العامة امس، إن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري جاء بناء على طلب سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.وأضاف أن «هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف للتشاور وإجراء مناقشات بين دول مجلس التعاون حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطرة على قطاع غزة».جاء ذلك في وقت عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الى إسرائيل، للمرة الثانية في غضون ايام قلائل، لإبلاغها بنتائج جولته العربية التي سعى خلالها للبحث عن سبل لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.وبالتزامن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ألغى زيارة كانت مقررة الى ولاية كولورادو بغرب الولايات المتحدة، ما عزز تكهنات صحافية باحتمال زيارته إسرائيل قريبا «تعبيرا عن مزيد من التضامن» معها.وأشارت الرئاسة الأميركية في بيان مقتضب الى أن بايدن سيبقى في واشنطن «للمشاركة في اجتماعات بشأن قضايا الأمن القومي».وحذر بايدن، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» عبر شبكة «سي.بي.إس» الأميركية مساء امس الاول، إسرائيل من مغبة إعادة احتلال قطاع غزة الذي انسحبت منه في 2005. وقال «أعتقد أن ذلك سيكون خطأ».في غضون ذلك، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم للمساهمة في المفاوضات على إدخال المساعدات إلى غزة.وقال غريفيث في بيان مصور «نحتاج لطريقة لإيصال المساعدات. نجري محادثات معمقة مع الإسرائيليين والمصريين وغيرهم»، في عملية «ساعد فيها بشكل هائل» وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر الجولة التي قام بها إلى دول المنطقة.جاء ذلك غداة تحذير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من «كارثة إنسانية غير مسبوقة» جارية في قطاع غزة.وفي السياق، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بـ «وقف العمليات العسكرية فورا» في قطاع غزة وفتح «ممرات آمنة» لسكان القطاع.وقال أبوالغيط في كلمة له خلال افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب في بغداد امس «إننا نطالب بوقف العمليات العسكرية فورا وفتح ممرات آمنة على نحو عادل لإغاثة السكان وإدخال المواد الأساسية، وإنقاذ الجرحى بعد انهيار القطاع الصحي تقريبا في القطاع الذي يتعرض للقصف، كل دقيقة».واعتبر أن «التهجير القسري للسكان وعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين والعقاب الجماعي جرائم حرب».في هذه الاثناء، قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الخطوات المحتملة التي يمكن أن تتخذها الدولتان لإنهاء الحرب الدائرة بين اسرائيل و«حماس».وقالت الرئاسة التركية في بيان على منصة «إكس» امس إن أردوغان أبلغ رئيسي بأن تركيا تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعا مجددا إلى عدم اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.وفي سياق متصل، أبلغ الرئيس أردوغان في اتصال هاتفي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه يتعين على الدول الغربية الامتناع عن اتخاذ خطوات استفزازية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. وذكرت الرئاسة التركية في بيان منفصل أن أردوغان قال لسوناك إنه يجب على القوى الغربية أن «تتذكر الوعود التي لم تنفذ لفلسطين وتفعل ما هو لازم».وناقش أردوغان وسوناك أيضا حل «الأزمة الإنسانية الخطيرة» في غزة.وقال مصدر في الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الهجمات الإسرائيلية على غزة.بدورهما، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا الى ادخال المساعدات الى غزة وتمكين الرعايا الأجانب من مغادرة القطاع الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر.ودعت كولونا الى «حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية»، مشددة على أنه «لا ينبغي أن يقع على عاتق مصر تحمل ثقل النزاع».ورحبت وزيرة الخارجية الفرنسية باقتراح طرحته مصر بعقد مؤتمر إقليمي ودولي حول القضية الفلسطينية، معتبرة أن مثل هذه المبادرة «توضح وجود أفق سياسي يأخذ في الاعتبار حق اسرائيل في الأمن وحق الفلسطينيين في دولة».إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية أن المستشار أولاف شولتس سيزور إسرائيل اليوم وبعدها سيتوجه الى القاهرة.