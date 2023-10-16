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إسرائيل ألقت ربع قنبلة نووية على غزة وصواريخ القسام تخلي الكنيست

10/16/2023 11:32:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثفت اسرائيل غاراتها وقصفها على قطاع غزة فيما بدا تعويضا عن العملية البرية التي يحكى عنها منذ بداية الحرب، لكن تم تأجيلها وفقا لاكثر من معطى بحسب المصادر، في وقت استمرت صواريخ الفصائل الفلسطينية في ضرب المستوطنات والمدن الاسرائيلية على معظم مساحة الخارطة الاسرائيلية.
وقـــــــال المرصــــــــد الأورومتوسطي لحقــوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة بمتفجرات توازي شدتها «ربع قنبلة نووية».
وأشار المرصد في بيان له أمس، إلى أن إسرائيل تقتل حاليا 14 فلسطينيا كل ساعة بالمتوسط، مشيرا إلى أن الغارات تسببت بتدمير أكثر من 17 ألف مبنى سكني، وتضرر نحو 87 ألف وحدة سكنية. وأوقعت الغارات الاسرائيلية عشرات القتلى والجرحى في قصف ركز على منازل المدنيين والمباني السكنية ومنها، منزل لعائلة راضي في مخيم النصيرات وسط القطاع، ومنزلين في مخيم جباليا شمال القطاع، وسقط 17 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون بعد قصف منزل لعائلة زقماط، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.
ألف جثة تحت النقاض
من جهتها، حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة من كارثة إنسانية وبيئية في القطاع لوجود جثامين أكثر من 1000 قتيل تحت أنقاض المنازل المدمرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان أمس إن وجود هذا العدد الهائل من الجثامين تحت الركام سيرفع عدد الضحايا المسجلين لدى وزارة الصحة بشكل كبير وينذر بكارثة بيئية وانتشار للأوبئة بسبب تحلل الجثث.
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الأغا إن 10500 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
المناطق الآمنة
وفي السياق، اتهم مسؤول حكومي في قطاع غزة إسرائيل بمحاولة تمرير مخطط التهجير القسري عبر تعزيز فكرة المناطق الآمنة.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة (حماس) سلامة معروف للصحافيين في غزة إن إسرائيل تعمل من خلال أدوات دعائية تبثها ظنا منها أنها بذلك يمكن استجابة سكان القطاع لترك منازلهم في مخطط لتهجيرهم قسرا من القطاع.
وفي المقابل، واصلت كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، وباقي الفصائل قصف العمق الاسرائيلي.
واخلي مبنى الكنيست بعد انطلاق صفارات الإنذار عقب اطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة، خلال انعقاد جلسة بحضور الرئيس اسحق هرتزوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتيناهو.
وأظهرت لقطات تلفزيونية النواب وهم يهربون إلى الملجأ.
وقد أعلنت كتائب القسام أنها قصفت «القدس المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين. كما أكدت «القسام» أنها قصفت «تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين».
إلى ذلك، اتهمت مصر إسرائيل بعدم التعاون في توصيل المساعدات إلى غزة وإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه بشكل كامل مما يترك مئات الأطنان من الإمدادات عالقة.
وذكرت مصر أن معبر رفح ظل مفتوحا من الجانب المصري في الأيام الماضية لكنه صار غير مؤهل للعمل بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري للصحافيين «هناك حاجة ملحة لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة»، موضحا أن المحادثات مع إسرائيل لم تكن مثمرة.
لا هدنة وكان مصدران أمنيان مصريان قالا لرويترز إن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقت على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة لعدة ساعات أمس لتسهيل دخول المساعدات وعمليات الإجلاء عند رفح.
لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى ذلك، وقال في بيان «لا توجد حاليا هدنة أو مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب».
كذلك نفى عزت الرشق المسؤول في حماس وجود هدنة، وقال: «لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام عن هدنة أو فتح معبر رفح».
وذكر مصدر أنه لم يكن هناك أي قصف على الأرض في رفح أمس، وأن المعبر من الجانب المصري جاهز.
كما، نفت «حماس» إعلان إسرائيل استئناف ضخ إمدادات المياه لقطاع غزة، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إياد البزم إن إسرائيل لم تستأنف ضخ المياه إلى غزة.

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