زهيرية: كويتي مسلم عروبي ثابت (ن) لـ أقصاي

مـِنْ نـشـأتي رسّـخوا بي مـِن دناي لـَ اقصـاي الصـهـيوني ما اتـْـبَعـه لو يـْـحـِدني لـَ اقصـاي عَـقـْـلي مـِنْ تـاريـــــخ خـيـبـر مـِتّـخـذ رايــه يـوم بـْـحـب الله ورسوله خَـذ عــلــي الـرايــة ومهما اسرائيلي علا فـالأرض يـِخـيب رايــه مَـقـضـي وعـد الآخرة ، والفتح جاي لـَ اقصاي أول وآخر دعائنا أن «اللهم انصر من نصروا الأقصى وثبت عزائمهم واحفظ أرواحهم، وزلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم وشتت شملهم».

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