زهيرية: كويتي مسلم عروبي ثابت (ن) لـ أقصاي

(MENAFN
- Al-Anbaa) كـْويـتــي مـُـسـلـم عـُروبي ثـابت(ن) لـَ اقصـاي
مـِنْ نـشـأتي رسّـخوا بي مـِن دناي لـَ اقصـاي
الصـهـيوني ما اتـْـبَعـه لو يـْـحـِدني لـَ اقصـاي
عَـقـْـلي مـِنْ تـاريـــــخ خـيـبـر مـِتّـخـذ رايــه
يـوم بـْـحـب الله ورسوله خَـذ عــلــي الـرايــة
ومهما اسرائيلي علا فـالأرض يـِخـيب رايــه
مَـقـضـي وعـد الآخرة ، والفتح جاي لـَ اقصاي
أول وآخر دعائنا أن «اللهم انصر من نصروا الأقصى وثبت عزائمهم واحفظ أرواحهم، وزلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم وشتت شملهم».
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