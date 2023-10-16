موسم التخييم ونظافة البر

(MENAFN
- Al-Anbaa) مع قرب بدء موسم التخييم في الأماكن المحددة من قبل البلدية خلال الفترة من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس المقبل، أطلقت البلدية شعاراً توعوياً «إيدكم بإيدنا.. البر نظيف»، وهذا الشعار يجب على مرتادي البر الالتزام بتطبيقه بالمحافظة على نظافة المكان المحدد لهم لإقامة مخيماتهم نظير مبلغ مالي وتأمين يبلغ إجماليه 150 دينارا منها 50 دينارا غير مسترجعة و100 دينار رسوم تأمين مسترجعة في حال تسليم المكان نظيفا بعد انتهاء الموسم.
البلدية وضعت آلية سهلة لحجز المخيمات إلكترونيا يتم من خلالها حجز الموقع ودفع الرسوم «أونلاين» بهدف التسهيل على المواطنين لتنفيذ حجزهم بعيدا عن المراجعة.
وقد حددت لجنة دراسة وتحديث المواقع هذا العام 19 موقعا موزعة على المناطق الشمالية والجنوبية، كما سيتم توفير مراكز خدمات ونقاط أمنية وأفرع جمعيات تعاونية، بالإضافة إلى الحاويات والآليات الخاصة بأعمال النظافة لخدمة أصحاب المخيمات.
لذلك، يجب على أصحاب المخيمات مساعدة الجهات المعنية في الدولة، والالتزام بالمواقع المحددة من قبل البلدية وعدم تجاوز القانون في إقامة مخيمات خارج حدود مناطق التخييم أو استغلال الموسم بإقامتها بالقرب من المناطق السكنية، الأمر الذي يعد مخالفا لشروط التخييم والبيئة.
نتمنى أن يؤدي تكثيف فرق البلدية لجهودها على مناطق التخييم، وتطبيق القانون على المخالفين وإزالة كل المخيمات التي تمت إقامتها بشكل مخالف للنظم واللوائح، أن يؤدي إلى وقف أي زحف ممكن للمخيمات دخل المناطق السكنية أو على جانب الخطوط السريعة. ونقول للجميع: حافظوا على نظافة البيئة البرية.
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