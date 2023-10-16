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موسم التخييم ونظافة البر

10/16/2023 11:31:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع قرب بدء موسم التخييم في الأماكن المحددة من قبل البلدية خلال الفترة من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس المقبل، أطلقت البلدية شعاراً توعوياً «إيدكم بإيدنا.. البر نظيف»، وهذا الشعار يجب على مرتادي البر الالتزام بتطبيقه بالمحافظة على نظافة المكان المحدد لهم لإقامة مخيماتهم نظير مبلغ مالي وتأمين يبلغ إجماليه 150 دينارا منها 50 دينارا غير مسترجعة و100 دينار رسوم تأمين مسترجعة في حال تسليم المكان نظيفا بعد انتهاء الموسم.
البلدية وضعت آلية سهلة لحجز المخيمات إلكترونيا يتم من خلالها حجز الموقع ودفع الرسوم «أونلاين» بهدف التسهيل على المواطنين لتنفيذ حجزهم بعيدا عن المراجعة.
وقد حددت لجنة دراسة وتحديث المواقع هذا العام 19 موقعا موزعة على المناطق الشمالية والجنوبية، كما سيتم توفير مراكز خدمات ونقاط أمنية وأفرع جمعيات تعاونية، بالإضافة إلى الحاويات والآليات الخاصة بأعمال النظافة لخدمة أصحاب المخيمات.
لذلك، يجب على أصحاب المخيمات مساعدة الجهات المعنية في الدولة، والالتزام بالمواقع المحددة من قبل البلدية وعدم تجاوز القانون في إقامة مخيمات خارج حدود مناطق التخييم أو استغلال الموسم بإقامتها بالقرب من المناطق السكنية، الأمر الذي يعد مخالفا لشروط التخييم والبيئة.
نتمنى أن يؤدي تكثيف فرق البلدية لجهودها على مناطق التخييم، وتطبيق القانون على المخالفين وإزالة كل المخيمات التي تمت إقامتها بشكل مخالف للنظم واللوائح، أن يؤدي إلى وقف أي زحف ممكن للمخيمات دخل المناطق السكنية أو على جانب الخطوط السريعة. ونقول للجميع: حافظوا على نظافة البيئة البرية.


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