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هوس الشهرة

10/16/2023 11:31:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جميعنا يتفق على أن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة غيرت أسلوب الحياة عند الكثير من الناس، لكن السؤال هنا هو: هل هذا التغير الذي حدث سيكون في صالح المجتمع؟ خصوصا إذا صاحبه الكثير من السلوكيات والتصرفات غير النمطية أو غير الاعتيادية الصادرة من قبل بعض البشر الظاهرة للعيان من خلال بثها عبر برامج السوشيال ميديا كالفيسبوك وإكس واليوتوب وغيرها من الوسائل المؤثرة والمتابعة من قبل الملايين باختلاف أعمارهم وأجناسهم وثقافاتهم ودياناتهم.
من الطبيعي لن يكون ذلك في صالح المجتمع، وستجد من ينتقدها أو لا يتقبلها لتعارضها مع العادات والتقاليد أو مع الدين أو حتى مع العقل والمنطق، لكن الفكرة هنا ليس عدم تقبلها أو معارضتها أو الاشمئزاز منها، وإنما عدد من شاهدها أو من استمع إليها بغض النظر عن المادة التي تم نشرها وتم تداولها بين الناس. هذا هو حال وتفكير من يقوم بمثل هذه الأمور المخالفة، لا يكترث ولا يهتم للردود المعارضة أو الساخطة وإنما المهم عنده أنه انتشر وعرف عند الآخرين.
هذا لا شك أنه مرض يصيب الكثيرين، يجعلهم يتخلون عن سمعتهم وعن أخلاقهم وعن كرامتهم من خلال ما يطرحون من مواضيع هابطة وسخيفة ومبتذلة بهدف الشهرة، متناسين ان تلك البرامج يتابعها الأطفال والشباب والنساء وربما تكون لها تأثيرات سلبية على نفوسهم وعقولهم. لا شك ان تلك البرامج فيها الغث والسمين وليس كل ما يطرح سيئا، وليس كل مشهور يقدم مثل هذه المواضيع، بل على العكس هناك الكثير من النشطاء والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي نستفيد منهم ويتناولون الأمور التي تعود بالفائدة على الناس بمختلف توجهاتهم، سواء كانت طبية أو تعليمية أو ثقافية أو تاريخية، لذا يجب علينا التمييز والتفريق واختيار ومتابعة الأشخاص المناسبين والعقلاء الذين يبنون ولا يهدمون، الساعين إلى نشر الفكر والوعي في المجتمع والابتعاد عن التافهين والضائعين من الجهلاء وعدم استقبال او ارسال ما يبثونه حتى لا نشجع على استمرارهم وانتشار سخافاتهم وتفاهتهم وابتلاءاتهم بين الناس.


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