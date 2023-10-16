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وتيرة واحدة

10/16/2023 11:31:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقال: أنت الغالب بنيتك الصافية إن طال الزمن أو قصر، فعالم النواميس الكونية الذي وضعه الله عز في علاه محكم جدا، فمن حرص على صفاء نيته رزق من الخير فوق ما يتمنى.


والبشر يستحيل ان يأتوك على وتيرة واحدة او وفق نفس الشاكلة، فمنهم الطيب ومنهم السيئ، كما لكل عاقل مختار قصد معين وراء أقواله وأفعاله وكل ما يصدر منه، بمعنى أن ما نقوم به في مختلف مجالات الحياة يكون لغرض ما، قد يكون ظاهرا للعيان في تصرفات جوارحنا أو خفيا عنهم لضموره في سرائرنا، وهذا الأمر بالذات مسؤول فعلي عما نلقاه في حياتنا من خير وشر، فكما أن لجوارحنا الظاهرة أعمال، فكذلك لنفوسنا أعمال، أهمها النية.
تلك التي لها آثار ملموسة خارجيا سواء كانت آنية أو تتطلب مهلة زمنية لتطفو على السلوك، والبشر يتصرفون وفق ما يحملونه من نوايا، منها ما يكون صافيا دالا على صدق القول ورقي الأخلاق، ومنها ما يكون ملوثا معبرا عن تلطخ القلب بالخبث والنفاق.
خير مثال على النية الصافية الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من انه تعرض لأبشع صنوف الإيذاء.
فسلامة القول والفعل النابع من الداخل دون تجمل أو مبالغة تعتبر بالنسبة للبعض مصدرا لمضايقتهم والاساءة لهم، ذلك من خلال أقوالهم التي يتفوهون بها أو أفعالهم التي يقومون بها والتي من شأنها أن تسبب الكثير من الشرور.
وهذه النية عندما تأخذ مكانا عاليا في فضاء حياتنا اليومي تكون لها الغلبة التامة، فكثيرا ما نجد في كثير من قصص التميز والنجاح والعطاء الإنساني أن للنية الصافية التي لا تغيب أبدا مهما كانت الظروف والمتغيرات والإغراءات دورا بارزا، وبارزا جدا، وغلبة النية الصافية تكمن في تسهيل الكثير من الأشياء وتجاوز العديد من العقبات والصعوبات.
«كن نافعا ولو بالنية، فإن الله إذا رأى فيك خيرا، يسرك للخير».
فمدار عمل المسلم النية، ومعيار ضبط الأعمال الشرعية من عبادات ومعاملات النية، فإما أن تصحح العمل الشرعي، وإما ان تلغي آثاره، وهي سبب الثواب الأخروي، فإما أن تكون سببا للثواب والظفر بجنان الخلد، كحب المؤمنين، وصفاء القلب، وإما أن تكون سببا للعقاب، كالحقد والحسد والبغضاء، والرياء والشهرة.
لذلك اجعل من نيتك الصافية أساس أقوالك وأفعالك، وسترى كيف سيتولى الله أمرك، وكيف سيمنحك أكثر مما كنت تتمناه، وتمسك بأصحاب النوايا الصافية لأنهم اصبحوا عملة نادرة في زمننا هذا، فالعالم اكتظ بأهل النوايا السيئة المليئة بالزيف والنفاق، الذين تكون لهم خلفيات خبيثة وراء كل تصرف.
ودع الأمر للمواقف فهي كفيلة بأن توضح لك أقوال وأفعال ومشاعر الآخرين تجاهك.

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