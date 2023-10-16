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ألذ العيش ما تهوى النفوس

10/16/2023 11:31:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لذة العيش تعني الشعور بالراحة والاطمئنان، وهذا رأي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وكل يرى لذة العيش من منظوره الخاص، فهذا الزاهد العابد إبراهيم بن أدهم يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك مانحن فيه من السعادة والسرور بطاعة الله لجالدونا على ذلك بالسيوف.
والحقيقة أن لذة العيش مقرونة بالرضا والقناعة، فمتى رضي المسلم وقنع كان في أحسن حالاته، والتوفيق من الله تعالى. وليس منا أحد إلا ويتمنى أن يكون مرتاح البال، ولكن رياح الدنيا وأعاصيرها وحوادثها المؤلمة تأبى علينا ذلك، فالسعادة والشقاء والفرح والحزن بيد المولى عز وجل، فما كل ما نريده يتحقق لنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها» (رواه الترمذي).
ومن الحكايات التي تناسب عنوان هذا العمود ما روي عن الجارية المدنية سلامة القس، فقد روي أنها كانت أحسن الناس وجها، وأتمهن عقلا، وأحلاهن حديثا، قالت الشعر وروته حتى طبقت شهرتها الآفاق، فكان عبدالرحمن بن حسان بن ثابت والأحوص بن محمد وهما من شعراء الدولة الأموية، يختلفان إليها فيرويانها الشعر وينشدانها القصائد، فأحبت الأحوص وصدت عبدالرحمن، فقال لها عبدالرحمن:
أرى الإقبال منك على خليلي
ومالي في حديثكم نصيب
فأجابته سلامة:
لأن الله علقه فؤادي
فحاز الحب دونكم الحبيب
فقال الأحوص:
خليلي لا تلمها في هواها
ألذ العيش ما تهوى القلوب
وقد سبقه إلى هذا المعنى قيس بن الملوح فقال وهو الأشهر:
وكم في الناس من حسن ولكن
ألذ العيش ما تهوى القلوب
إذا كان المحب قليل حظ
فما حسناته إلا ذنوب
ودمتم سالمين

MENAFN16102023000130011022ID1107252467

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