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تجار الألبسة والأحذية والأقمشة يجمعون ربع مليون دينار دعما لأهل غزة

10/16/2023 11:31:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة، عن جمعها ربع مليون دينار لشراء أدوية ومستلزمات طبية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عدوان إسرائيلي.
وقال رئيس النقابة سلطان علان في تصريح لـوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الدعم من قبل القطاع جاء استجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة.
وأضاف ان تجار القطاع لبوا نداء الواجب الوطني والإنساني الذي أطلقه القطاع التجاري والخدمي وغرف التجارة، حيال أهالي قطاع غزة للتخفيف من المأساة التي يعيشونها بفعل العدوان الغاشم الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي واستهدف المدنيين والبنى التحتية وكل مقومات الحياة.
وأشار إلى أن تجار القطاع يؤكدون وقوفهم مع أهالي قطاع غزة في وجه العدوان الوحشي الذي يتعرضون له وعمليات القتل والتهجير للمواطنين والتدمير المتواصل لكل المنازل والمدارس والمرافق.
وأكد علان أن تجار القطاع يسخرون كل إمكانياتهم لتقديم العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة الصامدين في وجه آلة القتل التي يمارسها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البيوت.- (بترا)

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