تجار الألبسة والأحذية والأقمشة يجمعون ربع مليون دينار دعما لأهل غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة، عن جمعها ربع مليون دينار لشراء أدوية ومستلزمات طبية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عدوان إسرائيلي.
وقال رئيس النقابة سلطان علان في تصريح لـوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الدعم من قبل القطاع جاء استجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة.
وأضاف ان تجار القطاع لبوا نداء الواجب الوطني والإنساني الذي أطلقه القطاع التجاري والخدمي وغرف التجارة، حيال أهالي قطاع غزة للتخفيف من المأساة التي يعيشونها بفعل العدوان الغاشم الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي واستهدف المدنيين والبنى التحتية وكل مقومات الحياة.
وأشار إلى أن تجار القطاع يؤكدون وقوفهم مع أهالي قطاع غزة في وجه العدوان الوحشي الذي يتعرضون له وعمليات القتل والتهجير للمواطنين والتدمير المتواصل لكل المنازل والمدارس والمرافق.
وأكد علان أن تجار القطاع يسخرون كل إمكانياتهم لتقديم العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة الصامدين في وجه آلة القتل التي يمارسها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البيوت.- (بترا)
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