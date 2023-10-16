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تجارة الأردن تناشد القطاعين الخاص العربي والإسلامي للوقوف مع غزة

10/16/2023 11:31:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ناشدت غرفة تجارة الأردن، القطاعين الخاص العربي والإسلامي، للوقوف مع أهالي قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم وإجرام تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين وكل مقومات الحياة.
وطالبت الغرفة، في بيان، اليوم الاثنين، القطاعين الخاص العربي والإسلامي للقيام بدورهما الوطني وواجبهما الديني في هذه المرحلة الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة، وبما يسهم في وقف نزيف الدم وعمليات القتل والتدمير التي يتعرضون لها بواسطة آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية الغاشمة.
وشددت على ضرورة أن يبذل القطاعان الخاص العربي والإسلامي كل الجهود الممكنة لوقف حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق أهالي القطاع الذين باتوا يعيشون ظروفا إنسانية صعبة جراء نقص الغذاء والدواء وكل مستلزمات الحياة الضرورية، داعية إلى مخاطبة الحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب الضمائر من أجل الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من اجل إنقاذ الأهالي وتجنيبهم كارثة إنسانية كبيرة بدأت ملامحها تلوح بالأفق.
وشددت الغرفة في بيانها على ضرورة أن تقوم غرف التجارة ومؤسسات القطاعين الخاص العربي والإسلامي بتنظيم حملة تبرعات عاجلة لدعم أهالي القطاع وشراء الاحتياجات الضرورية والأساسية لإنقاذ الأرواح.
وفي السياق، أكدت الغرفة أن القطاعين التجاري والخدمي وغرف التجارة في عموم المملكة بدأت حملة واسعة من أجل التبرعات والمساعدات العينية والمادية لإرسالها لأهالي قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وبينت أن الحملة التي جاءت استجابة فورية للتوجيهات الملكية السامية، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة، تشهد إقبالا واسعا من كل القطاعات التجارية والخدمية، في صورة تؤكد الموقف الأردني الراسخ والدائم في الوقوف مع الشعب الفلسطيني عموما، وأهالي غزة خصوصا لمواجهة عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن القطاعين التجاري والخدمي وغرف التجارة بالمملكة يضعون كل إمكانياتهم لمد يد العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان الغاشم.
--(بترا)

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