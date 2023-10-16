39.2 دينار سعر الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، عند 39.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.70 دينار لجهة البيع.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.30 دينار و 35 دينارا على التوالي.
واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، اليوم، عند 1909 دولارات للأونصة الواحدة.
-- (بترا)
MENAFN16102023000072011014ID1107252463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.