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ساويرس يتطلع لشراء حصة في أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم

10/16/2023 11:31:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتطلع الملياردير المصري نجيب ساويرس، الذي جمع ثروة من مجال الاتصالات والذهب، للاستثمار في مشروع النحاس والذهب التابع لشركة "باريك غولد" الكندية والذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، ضمن خططه لتوسيع أعماله في باكستان.
منطقة "ريكو ديك"، الواقعة في منطقة بلوشستان المتاخمة لأفغانستان وإيران، تعد واحدة من أكبر المناطق التي تضم رواسب النحاس والذهب غير المستغلة في العالم، وهي قادرة على إنتاج 200 ألف طن من النحاس و250 ألف أوقية من الذهب سنوياً لأكثر من نصف قرن. والمشروع عبارة عن شراكة بين "باريك" وحكومة باكستان.

ساويرس الذي يعد مستثمراً رئيسياً في شركات مناجم الذهب بما في ذلك شركة "إنديفور ماينينغ" (Endeavour Mining) من خلال شركته "لا مانشي ريسورسيز" (La Mancha Resources)، قال إنه مهتم بالاستثمار في المشروع.

"لدي ميزة مقارنة بالمستثمرين الآخرين"، بحسب تصريحات ساويرس في مقابلة بإسلام آباد. أضاف: "أنا أعرف هذا البلد، ولدي أصدقاء هنا. نريد أن نكون في الجانب الباكستاني، لأنني هنا منذ 25 عاماً".

لم يوضح ساويرس الحجم المحتمل للاستثمار، مشيراً إلى الخيارات القليلة الأخرى المتاحة، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص البيانات الجيولوجية.

وقال "حاولنا هنا أن ننظر (في الخيارات المتاحة) ولكن لسوء الحظ لا يوجد سوى هذا المشروع الكبير"، نقلا عن بلومبيرغ.

في الشهر الماضي، قال مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لشركة "باريك"، إنه يرى "اهتماماً" جديداً بمنطقة "ريكو ديك" من شركات التعدين متعددة الجنسيات التي كانت مترددة حتى الآن في المغامرة بمناطق صعبة من العالم. اجتذب المنجم أيضاً اهتماماً من المملكة العربية السعودية، التي يمكن أن يؤدي وجودها إلى استقرار المشروع في جزء مثير للجدل من العالم.

قالت شركات التنقيب عن الطاقة المملوكة للدولة في باكستان، والتي لها حصة في المشروع، الشهر الماضي، إنها تبحث في "مشاركة محتملة" مع شركات حكومية أجنبية، دون تقديم تفاصيل.

تعمل شركة "أورا ديفيلوبرز" (Ora Developers) التي يملكها ساويرس بشكل منفصل على مشروع الإسكان الفاخر (Eighteen)، وأنشأ الملياردير في وقت سابق واحدة من أولى شركات الهاتف المحمول في باكستان، "Mobilink"، المملوكة الآن لشركة "فيون" (Veon) وهي أكبر شركة محمول في البلاد من حيث عدد المشتركين.

تشكل الإجراءات الرسمية الطويلة والصعبة في باكستان، والعملة غير المستقرة، والقيود على رأس المال، عقبات أمام الاستثمار، لكن ساويرس قال إنه لا يزال متفائلاً. وقال: "إذا كانت هناك خرسانة في طريقي، فسوف أقوم بالحفر خلالها وسأذهب.. لم أسمح لأي شخص في حياتي أن يمنعني من تحقيق ما أردت تحقيقه".

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