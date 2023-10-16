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الحكومة: ارتفاع سعر البنزين وانخفاض الكاز والسولار عالميا

10/16/2023 11:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية نشرة أسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وبحسب النشرة، بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (90) في الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي 786.3 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 779.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%، كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (95) في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول الحالي 834.4 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 825.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%.

وانخفض سعر السولار من 849 دولارا للطن إلى 830.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.2%، كما انخفض سعر الكاز من 889.2 دولار للطن إلى 867.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.4%.

كما انخفض سعر زيت الوقود من 464 دولارا للطن إلى 459.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الأول الحالي إلى 611.3 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في أيلول/ سبتمبر الماضي والذي بلغ 557.5 دولار وبنسبة ارتفاع 9.6%.

من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول الحالي ليصبح 90.4 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 91.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.2%.






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