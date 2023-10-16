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%21 تراجع الإقبال على أردننا جنة

10/16/2023 11:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- تراجع الإقبال على برنامج "أردننا جنة" بنسبة 21 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بحسب تقارير صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وأكدت التقارير الوزارية أن أعداد المشاركين في البرنامج السياحي المدعوم من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحية بلغ 144 الف مشارك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وجاء في التقارير أن أعداد المشاركين خلال التسعة اشهر الماضية متراجعة بمقدار 38 ألف مشارك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجل فيه عدد المشاركين نحو 182 ألف مشارك.
وسجلت محافظة عجلون أعلى الأرقام في استقبال المشاركين والزوار في برنامج أردننا جنة إذ بلغت أعدادهم أكثر من 44.2 الف سائح او مشارك، وجاء في المركز الثاني وادي رم بعدد مشاركين يزيد على 27.4 الف، واستقبلت البترا أكثر من 24.5 الف مشارك، وبلغ عدد زوار السلط 11.3 مشارك، وبلغ عدد المشاركين في البرنامج السياحي الذين زاروا ام قيس نحو 9.6 الف مشارك.
وقال مصدر مطلع إن وزارة السياحة والآثار لم تدخل وجهات جديدة في البرنامج.
واضاف المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن اعداد المشاركين في البرنامج متراجعة مقارنة مع العام الماضي.
واكد المصدر غياب أي برامج أو وجهات سياحية جديدة على اردننا جنة، واصفا البرنامج بـ"البطيء".
وبين المصدر أن إقبال المواطنين انصب على السياحة الصادرة الى الدول المجاورة جراء العروض السياحية التي تقدمها. وأعلنت وزارة السياحة والآثار في وقت سابق عن إستراتيجية ووجهات سياحية جديدة ستدخل البرنامج بهدف تحسين وتنشيط السياحة الداخلية لكن لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم.
ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.
ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.
وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي نحو 207 آلاف مشارك حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.

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