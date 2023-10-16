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لماذا لا تقدم الحكومة حوافز للاستثمار بالعقار؟

10/16/2023 11:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان– دعا مستثمرون وخبراء في قطاع العقار الحكومة إلى تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في القطاع في ظل تراجع الاستثمار العربي والأجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وطالب الخبراء الحكومة بالعمل على تسهيل إجراءات الترخيص والحصول على إذن الأشغال والإقامة وتخفيض الرسوم.
نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن الدكتور سعد ناجي قال إن "الاستثمارات العراقية في قطاع العقار في الأردن هي من أكبر أنواع الاستثمار" مستدركا أن هذا الاستثمار شهد تراجعا خلال السنوات الماضية.
وعزا ناجي هذا التراجع إلى ضعف محفزات الاستثمار في العقار وعوامل تشجيعه سواء ما يتعلق بإجراءات الموافقة على الاستثمار والحصول على ترخيص البناء وإذن الأشغال وارتفاع رسوم التسجيل والضرائب وكلف المعيشة فضلا عن إجراءات الإقامة والحصول على جواز السفر الأردني.
ودعا إلى منح مدة إقامة أولية للمستثمر في قطاع العقار لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن عددا من المستثمرين العراقيين في قطاع العقار في الأردن نقلوا استثماراتهم إلى دول في الإقليم مثل تركيا لتقديمها حوافز وتشجيعها للاستثمار، فضلا عن سهولة الإجراءات سواء المتعلقة بالاستثمار أو الإقامة في ظل كلفة حياة معيشية أقل.
واعتبر ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن م.إبراهيم النوايسة أن الإجراءات والروتين وارتفاع الأسعار والرسوم وتأخير المعاملات أوجد بيئة طاردة للاسثمار في الأردن.
وأشار النوايسة إلى أن المدد الطويلة لحصول المستثمر العربي والأجنبي على الموافقات والترخيص وإذن الأشغال والإقامة فضلا عن ارتفاع رسوم التسجيل وغيرها من الرسوم والضرائب أدى الى تراجع الاستثمار العراقي والعربي في قطاع العقار فضلا عن ضعف المردود المالي من الإيجار.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة عقارية محمد عبد الخالق إن "عوائد الخزينة من الرسوم والضرائب وغيرها من قطاع العقار تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية".
وأكد عبد الخالق ضرورة إيلاء قطاع العقار أهمية كبرى مشيرا إلى أن ما نسبته 39 % من ثمن العقار يعود إلى الخزينة من عوائد الرسوم والضرائب على مدخلات الإنتاج في هذا العقار ورسوم التسجيل والترخيص والضرائب وغيرها.
واستغرب عبد الخالق زيادة المدد الزمنية للحصول على الترخيص وإذن الأشغال فضلا عن الإجراءات المعقدة أمام الاستثمار في قطاع العقار وتسهيلات الإقامة وغياب المحفزات وتشجيع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في هذا القطاع في الأردن.
وبحسب تقرير حركة التداول العقاري بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر آب (أغسطس) من عام 2023 (290) عقارا بانخفاض بلغت نسبته (24 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (22 %) مقارنة بالشهر السابق، منها (189) شقة، بانخفاض بلغت نسبته (17 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (24 %) مقارنة بالشهر السابق، و (101) قطعة أرض، بانخفاض بلغت نسبته (34 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (19 %) مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت الجنسية السعودية في بيوعات الثمانية أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع (406) عقارات، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع (389) عقارا، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (309) عقارات، وبالمرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع (74) عقارا، وبفارق عقار واحد فقط جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الخامسة بمجموع (73) عقارا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (52.898.515) دينارا بنسبة بلغت (35 %) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (25.262.568) دينارا بنسبة بلغت (17 %)، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (14.416.735) دينارا بنسبة بلغت (%9.5)، والجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة: (5.649.198) دينارا بنسبة بلغت (4 %) .

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