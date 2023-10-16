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توجه لتشكيل لجنة توجيهية لصناعة الألعاب الإلكترونية

10/16/2023 11:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاقتصاد الرقمي أمس، أن الحكومة تتجه لتشكيل لجنة توجيهية تعنى بصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة ضمن إطار الاستراتيجية الأردنية التي أقرها مجلس الوزراء بداية الشهر الحالي.
وبين المصدر لـ"الغد"، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وضمان التنفيذ الأمثل لمبادراتها ومشاريعها المختلفة، التي من المخطط القيام بها خلال فترة السنوات الخمس المقبلة لتطوير الصناعة محليا، ضمن رؤية لجعل الأردن مركزا إقليميا لها على مستوى المنطقة والعالم، في وقت تظهر فيه الأرقام العالمية، أن صناعة الألعاب الإلكترونية حققت إيرادات تجاوزت 180 مليار دولار معظمها من ألعاب الموبايل.
وأقرت الحكومة بداية الشهر الحالي، (الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027) والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها، لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على المستويات كافة، بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبين المصدر، أن تشكيل اللجنة التوجيهية يمثل نموذج حوكمة مرنا ورشيقا يتسم بالشفافية والمساءلة الفاعلة، وضمان التنسيق الفعال بين مختلف أصحاب العلاقة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة، بحيث يمكن تعديل النموذج وفقا للظروف المحلية والمتطلبات المحددة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن.
وقال: "إن اللجنة ستتكون من العديد من الأطراف يمثلون الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى بحوالي ( ثمانية أعضاء)".
وبين المصدر، أن الاستراتيجية اقترحت أن تتشكل اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية كل من: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وعضو من وزارة الشباب، وعضوان من قطاع الألعاب الإلكترونية، وعضوان من قطاع الرياضات الإلكترونية.
وبين المصدر نفسه، أن اللجنة التوجيهية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ستتولى القيام بتنفيذ خمس مهام رئيسية، من أهمها الإشراف ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات والأطراف ذات العلاقة.
وقال المصدر: "من مهام اللجنة أيضا مراجعة وتحديث واعتماد الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى العمل على تعزيز الابتكار والريادة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر مبادرات وبرامج متنوعة وخصوصا مع ما يشهده قطاع التقنية والاتصالات من تطورات مهمة ومتسارعة على المستوى العالمي".
وأكد، أن من مهام اللجنة كذلك، تقديم المقترحات والحلول لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات والمشاريع الواردة في الاستراتيجية.
وأشار، إلى أن من مهام هذه اللجنة القيام بتزويد مجلس الوزراء بالتقارير الدورية عن مراحل تنفيذ الاستراتيجية وفقا لمخططها الزمني.
وجاء إقرار الاستراتيجية، انسجاما مع تطلعات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت أهمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية كواحد من محركات قطاع الصناعات الإبداعية الذي يشهد نموا سريعا على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة الآثار الإيجابية التي ستنتج عن تطبيق الاستراتيجية في القطاع، ومنها تعزيز الوعي بالتقنيات الرقمية المتعلقة بصناعة الألعاب الإلكترونية وتطوراتها المختلفة، وفي مجال تطوير قدرات لاعبي الرياضات الإلكترونية وتنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات السريعة خارج الصندوق وبشكل مبتكر.

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