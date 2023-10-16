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السعودية تؤجل تطبيق قرار العمر التشغيلي للشاحنات

10/16/2023 11:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان- وافقت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على تأجيل تطبيق قرار منع دخول الشاحنات من الأردن التي يزيد عمرها على 20 عاما إلى السادس عشر من شباط (فبراير) المقبل، بحسب مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات.
وأشار وريكات إلى أن الهيئة خاطبت مجلس إدارة نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية بقرار السلطات السعودية لتعميمه على أصحاب الشاحنات.
وثمّن وريكات قرار السلطات السعودية واستجابتها للطلب الأردني بتأجيل تطبيق القرار.
وعمم رئيس مجلس إدارة نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية محمد الداود على أصحاب الشاحنات بتأجيل تطبيق القرار.
وكان نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنات نايل الذيابات قد كشف في تصريحات سابقة لـ"الغد" أنه تم استيراد 830 من الرؤوس القاطرة للشاحنات والتَّخليص عليها وترخيصها لغايات التَّحديث الاستبدالي.

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