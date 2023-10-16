السعودية تؤجل تطبيق قرار العمر التشغيلي للشاحنات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان- وافقت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على تأجيل تطبيق قرار منع دخول الشاحنات من الأردن التي يزيد عمرها على 20 عاما إلى السادس عشر من شباط (فبراير) المقبل، بحسب مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات.
وأشار وريكات إلى أن الهيئة خاطبت مجلس إدارة نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية بقرار السلطات السعودية لتعميمه على أصحاب الشاحنات.
وثمّن وريكات قرار السلطات السعودية واستجابتها للطلب الأردني بتأجيل تطبيق القرار.
وعمم رئيس مجلس إدارة نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية محمد الداود على أصحاب الشاحنات بتأجيل تطبيق القرار.
وكان نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنات نايل الذيابات قد كشف في تصريحات سابقة لـ"الغد" أنه تم استيراد 830 من الرؤوس القاطرة للشاحنات والتَّخليص عليها وترخيصها لغايات التَّحديث الاستبدالي.
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