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بعد ما خسر أكثر من مليون متابع بسبب صمته.. محمد صلاح يتبرع لأهل غزة

10/16/2023 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري تبرّع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنكليزي، لتوفير مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.
جاء ذلك بحسب تصريحات إعلامية لرامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، الجمعية المعنية حالياً بتلقي المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

وجاء الموقف غير المعلن من صلاح حتى صباح الإثنين، بعد أيام من موجة ضغط على صلاح لإبداء موقفه من الأحداث في غزة، مثل لاعبين غيره، في مقدمتهم مواطنه محمد النني، والجزائري رياض محرز، والفرنسي- الجزائري كريم بنزيما.

وقال الناظر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه“الحكاية” بقناة“إم بي سي مصر”، مساء الأحد:“تبرعَ محمد صلاح للشعب الفلسطيني”.

وأضاف:“هذا ليس غريباً على محمد صلاح، وليست هذه أول مرة يفعلها، سواء داخل وخارج مصر”، مؤكداً تواصل رامي عباس، مدير أعمال صلاح مع الجمعية، وإتمام التبرع”، دون توضيح مقداره.

وأوضح الناظر، في تصريحات لصحيفة“اليوم السابع” المحلية، أن عدم الكشف عن قيمة ما تبرع به محمد صلاح للهلال الأحمر جاء بناءً على رغبة اللاعب.

ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق، ما أسفر عن استشهاد 2750 شخصاً، وإصابة 9700 آخرين، ونزوح جماعي، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.


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