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النسور: أتطلع لتمثيل منتخب الأجسام

10/16/2023 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - أكد اللاعب مأمون النسور بطل فئة الفيزيك (176 سم) في بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام، أن قلوب جميع الشعوب العربية مع غزة، مشيرا إلى أنه رفع علم فلسطين أثناء تتويجه بالميدالية الذهبية لفئته، تأكيدا لرفض العدوان الصهيوني على غزة، والذي ينافي الأخلاق الإنسانية.
وقال النسور في رده على استفسارات "الغد": "يجب رفع العلم الفلسطيني في جميع المحافل الرياضية المحلية والعربية والقارية، وهو ما يعتبر أبسط أنواع التعبير عن إسناد الحق لأهل فلسطين وغزة، وحقهم في نيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والرياضة "أرض خصبة" لنجومها لنصرة الحق والقضايا الإنسانية العادلة، وكنت تجهزت لرفع العلم في مراسم التتويج على مسرح العرض قبل 3 أيام من البطولة".
وعن فوزه بالميدالية الذهبية لطول 176 سم في فئة الفيزيك، أجاب النسور: "أمارس رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية منذ أن بلغت 15 عاما، واستهوتني كثيرا لأنها تعزز قيم الصبر والإرادة والتحدي، ما شجعني لاقتحام منافساتها المحلية، حيث خضت غمار المنافسة في فئة البدي البلدنج 2019، وتوجت بالميدالية الذهبية لوزن 75 كغم، إلا أن انشغالاتي الدراسية والعملية أخذتني بعيدا عن صالات التدريب".
وأضاف: "قبل هذه البطولة، وبعد عودتي من أداء فريضة الحج، كانت التغيرات غير الصحية قد بدت على جسمي من حيث السمنة وارتفاع نسبة الدهون، ما دفعني إلى العودة إلى صالة التدريب البدني، وشجعني مدربي وليد العلي على خوض منافسات بطولة الأردن، وبدأت التجهيز لمسرح العرض تحت إشرافه منذ 3 أشهر، ووضعت أمامي هدف المنافسة على الميدالية الذهبية لفئتي والظفر بإحدى بطاقات الاحتراف".
وزاد النسور: "كنت أتدرب بمعدل 4 ساعات يوميا، حيث الكارديو لمدة ساعة صباحا وأخرى مساء، وساعتين في صالة التدريب البدنية، وفق برنامج غذائي صارم يصل إلى 7 وجبات، والدخول في مرحلة تنشيف الجسم وما يتخللها من مراعاة لأدق التفاصيل الغذائية، ووجهت نظري صوب منصة التتويج، والحمدلله وفقني الله في التتويج بالميدالية الذهبية لفئتي، ونافست بقوة على بطاقة احتراف الفيزيك التي ذهبت إلى زميلي أحمد رحاحلة الذي أبارك له اجتهاده".
وحول تنظيم البطولة والتحكيم وطموحاته للمرحلة المقبلة، رد النسور: "قدم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية البطولة بأجواء احترافية لجميع الفئات، سواء في منطقة التجهيز خلف المسرح، والدخول إلى المسرح والعرض، وتتويج الأبطال، في الوقت الذي أضفى فيه التحكيم رونقا خاصا على المنافسات، لدقة النتائج ونزاهتها، وإلى جانب وجود الداعم صهيب حسين بتخصيصه المكافآت المالية للحاصلين على بطاقات الاحتراف، ورافق ذلك النجاح الفني قوة اللاعبين المشاركين في جميع الفئات، وأوجه بوصلتي نحو نيل شرف تمثيل المنتخب الوطني، وخوض العديد من البطولات الخارجية في المرحلة المقبلة".

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