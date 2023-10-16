Tuesday, 17 October 2023 07:30 GMT

لاعب الكراتيه الجعفري يزين ملصق دورة الألعاب العالمية القتالية

10/16/2023 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - سلطت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 20 وحتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، الضوء على لاعب المنتخب الوطني للكراتيه المتألق محمد الجعفري (تحت 21 عاما وزن تحت 84 كغم).
وتصدر الجعفري المشهد الرياضي في الدورة، حيث وضعت اللجنة المنظمة صورته على الملصق الرسمي إلى جانب، عدد من الرياضيين المميزين العرب والأجانب، وذلك للإنجازات المشرفة التي حققها كونه صاحب الميدالية الذهبية في النسخة التاسعة عشرة من بطولة آسيا للكراتيه، وصاحب الميدالية البرونزية لبطولة العالم تحت 21 عاما.
كما أن الجعفري، يتصدر الترتيب العام في التصنيف العالمي لوزنه برصيد 4920 نقطة، وحقق العام الحالي، الميدالية الذهبية في الدوري العالمي في اليابان والميدالية الذهبية في الدوري العالمي في المغرب، والميدالية البرونزية في الدوري العالمي في مصر.
كما أحرز العام الماضي، الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الـ18، والميدالية الفضية في الدوري العالمي في المغرب. وحقق العام 2021، الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الـ17، والميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب، ونال العام 2019، الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، وحقق ميداليتين فضيتين في بطولة العالم للشباب، وتوج كذلك بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاما.
وفيما يتعلق بالمشاركة الأردنية في الدورة التي تأهل إليها الجعفري إلى جانب كل من: لين منصور (تحت 21 عاما وزن تحت 55 كغم)، عفيف غيث (تحت 21 عاما وزن تحت 67 كغم، لم يحسم أمر المشاركة.
ويترقب مجتمع الرياضات القتالية العالمي، انطلاق منافسات الدورة التي ستقام منافساتها في صالة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود على مدار 11 يوما، في 16 رياضة هي: الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل (الكيك بوكسنغ)، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكواندو، المصارعة، الووشو.
وتعتبر الرياض، أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي الكبير، أعلنتها اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية، وكانت الاتحادات الدولية للرياضات المشاركة في الدورة، أرسلت في وقت سابق القوائم النهائية للاعبين واللاعبات المتأهلين في كل لعبة حيث يتنافس 913 لاعبا، و744 لاعبة على ميداليات دورة الألعاب القتالية العالمية الرياض 2023، ففي لعبة الأيكيدو سيتنافس 100 لاعب ولاعبة، و96 في منافسات مصارعة الذراعين، و32 في منافسات الملاكمة، و144 في المبارزة، و84 في الجودو، 136 في الجوجيتسو، و96 في الكراتيه، و88 في الملاكمة التايلاندية، و88 في السامبو، و92 في السافات، و80 في السومو، و88 في التايكواندو، و80 في الووشو، و69 في الكيندو، و96 في الكيك بوكسينج، وتتصدر المصارعة أعداد المشاركين بـ288 لاعبا ولاعبة.

MENAFN16102023000072011014ID1107252448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث