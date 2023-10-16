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انتصاران للفحيص والأرثوذكسي بـسلة الناشئات

10/16/2023 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – عزز فريق الفحيص صدارته لجدول ترتيب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق نجوم الفحيص بنتيجة (74-30)، في لقاء جمعهما بصالة الفحيص لحساب مباريات الجولة السابعة من إياب المرحلة الأولى.
وبرزت اللاعبة حور قراعين في اللقاء الذي أقيم أول من أمس من جانب الفحيص بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 18 نقطة و14 متابعة و4 تمريرات و3 ستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 37، فيما كانت ألما حداد اللاعبة الأبرز من جانب نجوم الفحيص بتسجيلها 8 نقاط مع 7 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 17.
وأثقل فريق الأرثوذكسي سلة فريق الأهلي (67-26) في لقاء أقيم بصالة الأمير حمزة، وبرزت فيه اللاعبة تالا خوري من جانب الأرثوذكسي كأفضل مسجلة بـ16 نقطة مع 4 متابعات وتمريرة حاسمة بفاعلية 9، فيما كانت نور شرف اللاعبة الأبرز من جانب الأهلي بتسجيلها 16 نقطة مع 7 متابعات وبلوك شوت بفاعلية 12.
وتستأنف مباريات الجولة السابعة يوم غد، حيث يلتقي الإنجليزية مع نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء في صالة الأمير حمزة، فيما يستقبل نجوم الفحيص نظيره الأهلي بالتوقيت نفسه بصالة الفحيص، ضمن انطلاقة مباريات الجولة الثامنة.
ويتصدر فريق الفحيص جدول الترتيب برصيد 14 نقطة "العلامة الكاملة"، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 13 نقطة، ونجوم الفحيص ثالثا برصيد 10 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 9 نقاط، الأهلي خامسا برصيد 8 نقاط والإنجليزية سادسا برصيد 6 نقاط.

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