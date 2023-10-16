انتصاران للفحيص والأرثوذكسي بـسلة الناشئات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – عزز فريق الفحيص صدارته لجدول ترتيب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق نجوم الفحيص بنتيجة (74-30)، في لقاء جمعهما بصالة الفحيص لحساب مباريات الجولة السابعة من إياب المرحلة الأولى.
وبرزت اللاعبة حور قراعين في اللقاء الذي أقيم أول من أمس من جانب الفحيص بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 18 نقطة و14 متابعة و4 تمريرات و3 ستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 37، فيما كانت ألما حداد اللاعبة الأبرز من جانب نجوم الفحيص بتسجيلها 8 نقاط مع 7 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 17.
وأثقل فريق الأرثوذكسي سلة فريق الأهلي (67-26) في لقاء أقيم بصالة الأمير حمزة، وبرزت فيه اللاعبة تالا خوري من جانب الأرثوذكسي كأفضل مسجلة بـ16 نقطة مع 4 متابعات وتمريرة حاسمة بفاعلية 9، فيما كانت نور شرف اللاعبة الأبرز من جانب الأهلي بتسجيلها 16 نقطة مع 7 متابعات وبلوك شوت بفاعلية 12.
وتستأنف مباريات الجولة السابعة يوم غد، حيث يلتقي الإنجليزية مع نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء في صالة الأمير حمزة، فيما يستقبل نجوم الفحيص نظيره الأهلي بالتوقيت نفسه بصالة الفحيص، ضمن انطلاقة مباريات الجولة الثامنة.
ويتصدر فريق الفحيص جدول الترتيب برصيد 14 نقطة "العلامة الكاملة"، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 13 نقطة، ونجوم الفحيص ثالثا برصيد 10 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 9 نقاط، الأهلي خامسا برصيد 8 نقاط والإنجليزية سادسا برصيد 6 نقاط.
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