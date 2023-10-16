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النشامى يبحث عن فوز معنوي أمام العراق اليوم

10/16/2023 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يبحث المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، عن فوزه الأول مع الفريق منذ تسلمه قيادته الفنية، عندما يواجه نظيره العراقي عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة الدولية الرباعية الودية، التي يستضيف ستاد عمان الدولي أحداثها.
وخسر المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف الجمعة الماضية، من أمام نظيره الإيراني في نصف النهائي، وهي الخسارة الثالثة على التوالي لعموتة منذ تسلمه مهمة تدريب المنتخب بشهر حزيران (يونيو) الماضي.
وتقام المباراة النهائية للبطولة، بين منتخبي إيران وقطر عند الساعة التاسعة مساء على الملعب ذاته.
وكان المنتخب الوطني، توج بلقب البطولة العام الماضي، بعد فوزه على سورية في نصف النهائي بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز نظيره العماني بهدف نظيف.
ولم يلعب المنتخب الوطني مع نظيره العراقي منذ 3 أعوام تقريبا، حيث تواجها وديا في الإمارات، وانتهت المباراة وقتها بالتعادل السلبي.
ويتطلع المنتخب إلى تحقيق الفائدة الفنية المرجوة من مواجهة العراق، إلى جانب نتيجة إيجابية تعزز من ثقة الشارع الرياضي بالمنتخب، بعد الانهيار الملموس في النتائج منذ تسلم عموتة المهمة خلفا للعراقي عدنان حمد، إذ كان الأخير يسير في خط تصاعدي مع المنتخب من حيث المستويات والنتائج.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للمباراة 28 لاعبا، هم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، مهند خير الله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، علي علوان ويزن النعيمات.
وسيعمل عموتة على إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية في سبيل تحقيق فوز معنوي، يرفع من ثقة اتحاد الكرة والجماهير به، والوصول إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية قبل خوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بدءا من الشهر المقبل.
وعانى المنتخب كثيرا خلال مباراة إيران، خصوصا في الخط الخلفي الذي بدا غير متجانس في أغلب الأوقات، ولم يتمكن من صناعة الفرص بدءا من الدفاع بدلا من الاعتماد على الفرديات والعشوائية لإيصال الكرة للمنطقة الأمامية.
وقد يدفع عموتة بتشكيلة مكونة من: يزيد أبو ليلى، محمد أبو حشيش، مهند خير الله، عبد الله نصيب "ديارا"، فراس شلباية، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.
بدوره، قدم المنتخب العراقي، أداء جيدا في مباراته الأولى بالبطولة، إلا أن لاعبيه افتقدوا اللمسة الأخيرة في محاولاتهم لهز الشباك، رغم الوصول المتكرر لمرمى المنتخب القطري، ما دفع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لوضع النقاط على الحروف خلال التدريبات الماضية، أملا بعدم تكرار الأخطاء ذاتها.
ومن المتوقع أن يعتمد كاساس على تشكيلة مكونة من: أحمد باسل، مصطفى سعدون، ريبين سولاقا، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، دانيلو سعيد، بشار رسن، علي جاسم، مهند علي، إبراهيم بايش وأيمن حسين.
ويحتل المنتخب الوطني المرتبة 84 عالميا و12 آسيويا حسب التصنيف الدولي الأخير، فيما يتواجد المنتخب العراقي بالمركز 69 عالميا والسابع على صعيد القارة الصفراء.

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