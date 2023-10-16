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عموتة مطالب ببث الطمأنينة في نفوس الجماهير بعد 3 هزائم متتالية

10/16/2023 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يرى الشارع الرياضي المحلي، أن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي حسين عموتة، مطالب من خلال مباراة اليوم مع المنتخب العراقي لتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الأردن الدولية الرباعية، ببث الطمأنينة في نفوس المشجعين وتقديم أداء فني يرضي المتابعين، والاقتراب من التشكيلة الأساسية والمثالية التي ستواجه منتخب طاجكستان يوم السادس عشر من الشهر المقبل، في افتتاح مشوار النشامى التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتعد المباراة "بروفة" تحضيرية مهمة جدا وأخيرة قبل الدخول للتصفيات المشتركة، حيث يرى المتابعون لمسيرة المنتخب، أن الجهاز الفني لم يترك بصمته الفنية المنتظرة من الشارع الرياضي حتى الآن، عقب تعرضه إلى 3 خسائر، الأولى أمام المنتخب النرويجي بسداسية نظيفة، والثانية أمام المنتخب الأذربيجاني بهدفين لهدف، والثالثة على أرضه وبين جماهيره أمام المنتخب الإيراني بثلاثية لهدف.
واتفقت الآراء، على أن عموتة لا يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية الفنية عن الخسارتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان، لعدم معرفته الكاملة بقدرات وإمكانيات اللاعبين، كما أن تطبيق فكره يحتاج إلى وقت وخوض مباريات ودية، لكن الخسارة الثالثة، أمام المنتخب الإيراني شكلت ضربة موجعة، خصوصا أن معظم الأخطاء التي ظهرت في المباراتين السابقتين لم يتم تصويبها وخصوصا في الجانب الدفاعي، كما أن عموتة دفع بمعظم العناصر التي لعبت أمام المنتخبين النرويجي والأذري.
وأثبتت الأرقام والإحصائيات للمباريات السابقة تحت قيادة عموتة، ضعفا واضحا في الناحية الدفاعية، بعدما دخل مرمى حارس المنتخب يزيد أبو ليلى والذي لعب دقائق المباريات كافة، 11 هدفا بمعدل 3.6 هدف في المباراة، فيما سجل المنتخب هدفين بمعدل 0.6 هدف في المباراة.
واعتبر عدد من المتابعين، أن عموتة نال دعما واضحا من أندية المحترفين التي وافقت على تأجيل الجولة السابقة من دوري المحترفين، ومنحت المنتخب أياما تزيد على أيام التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، واعتبروا أن تصريحات عموتة متضاربة، خصوصا أنه أكد في بداية فترات التحضير للمشاركة في البطولة الرباعية، أنه تعرف أكثر على إمكانيات وقدرات اللاعبين، وبعد الخسارة أمام المنتخب الإيراني، لم يعمل على تصويب الأخطاء وبين أنه ما يزال في فترة التعرف على اللاعبين.
وطالب عدد كبير من جماهير الكرة الأردنية، اتحاد كرة القدم والإعلام بضرورة الابتعاد عن المجاملات والعواطف، في موضوع المنتخبات الوطنية وخصوصا المنتخب الأول، مع تأكيد أن تطور منظومة الكرة الأردنية والوصول لمونديال 2026 وتحقيق نتائج مميزة في بطولة كأس آسيا 2023 مطلع العام المقبل، يحتاج للمراقبة والمساءلة والتقييم من خلال وجود لجنة فنية متخصصة بالاتحاد تضم خبراء محليين لهم إنجازاتهم وحضورهم واحترامهم عند الشارع الرياضي الأردني، والابتعاد عن القرارات الفردية والتي ساهمت في تراجع كبير في نتائج وأداء منتخب "النشامى" خلال الفترة الماضية.
وأكد المدرب الوطني جمال محمود، أن المطلوب من مباراة اليوم أمام المنتخب العراقي، يتمثل في نقطتين، الأولى العمل على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباريات السابقة وساهمت بتلقي شباك المنتخب 11 هدفا، وأظهرت الضعف الواضح في المنظومة الدفاعية.
أما النقطة الثانية، فتكمن في ضرورة تحقيق الفوز ومنح الثقة للجهاز الفني وعموتة، وبث الطمأنينة في نفوس الجماهير الأردنية مع اقترب المشاركة في التصفيات، خصوصا أن معظم المنتخبات الآسيوية تحسنت فنيا خلال الفترة الماضية.
وأضاف محمود في حديثه لـ"الغد": "للأمانة شهدنا في الحالة الهجومية عددا من الحالات الفردية بين اللاعبين، وسيعمل عموتة على تصويبها، وأتمنى أن يكمل المنتخب ما قدمه في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الإيراني، والتي أظهرت فكر وأسلوب عموتة، مع ضرورة العمل أكثر على الكرات الثابتة والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.
ويرى المدرب الوطني طارق الكرنز، أن لمسات عموتة يجب أن تظهر على شكل وأداء المنتخب نسبيا في مباراة اليوم أمام المنتخب العراقي، وأضاف في حديثه لـ"الغد": "يدرك الجميع أن التدريبات غير كافية للجهاز الفني والذي جاء في وقت صعب، لكن مع اقترب موعد المباراة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة أمام المنتخب الطاجكستاني ، يفترض على الجهاز الفني للمنتخب الوصول للتشكيلة الأساسية، وبين الكرنز، أن عموتة لم يوفق بعدم ضم مدرب وطني للجهاز الفني، يساعده في معرفة قدرات وإمكانيات اللاعبين، مضيفا، أن اللاعب المميز في ناديه قد لا يخدم المنتخب في بعض الأحيان.
وتمنى الكرنز، أن تكون مباراة اليوم أمام المنتخب العراقي، بداية قوية من لاعبي "النشامى"، وتمنح الجماهير ومنظومة الكرة الأردنية الراحة والتفاؤل بقدرات اللاعبين، وإمكانية التواجد في المونديال للمرة الأولى، وترك أفضل بصمة فنية في بطولة كأس آسيا، مطلع العام المقبل.

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