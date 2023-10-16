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بين الصعوبات المالية وترتيب الأوراق.. السلة يجمد الدوري بإجماع الأندية

10/16/2023 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، تجميد إقامة دوري أندية الدرجة الممتازة للرجال بكرة السلة للموسم الجديد، بموافقة مندوبي الأندية كافة.
وجاء في الكتاب الموجه من أمانة سر اتحاد كرة السلة إلى أندية الدرجة الممتازة: "أود إعلامكم بأنه تقرر تجميد إقامة دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم 2023-2024 بموافقة مندوبي الأندية كافة، على أن تحتفظ أندية الدرجة الممتازة بتصنيفها في الدرجة الممتازة للموسم 2024، وهي: الأهلي والأرثوذكسي والجبيهة والرياضي وكفريوبا".
وتابع: "سيسمح لهذه الأندية بالانضمام إلى بطولة الدوري الممتاز، من دون أن تضطر إلى التنافس في بطولات تصنيفية أو تأهيلية"، مشددا على أن القرار اتخذ بالإجماع.
وقال رئيس نادي الجبيهة مصطفى اللوزي في حديثه لـ"الغد": "من الصعب أن يقام الدوري الممتاز بمشاركة ثلاثة أندية فقط، سيكون الشكل العام للبطولة غير تنافسي، أعتقد أن تجميد الدوري لموسم سيمثل فرصة جيدة من أجل إعادة ترتيب الأوراق"، لافتا إلى أن استثمار الأندية في الفئات العمرية سيتضاعف خلال الموسم الحالي.
واستطرد: "قرار التجميد للفترة الحالية إيجابي من أجل الخروج بدوري قوي في الموسم المقبل، تنعكس مخرجاته على المنتخب الوطني"، كاشفا أنه من الصعب اليوم إقامة أي بطولة في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.
من جانبه، أكد رئيس كفريوبا عبدالله القواسمة، أن الظروف المالية الصعبة التي يمر ناديه بها أسوة بباقي الأندية، دفعته لاتخاذ خطوة استباقية بمخاطبة اتحاد كرة السلة لتجميد مشاركتهم في بطولة الرجال للموسم الجديد، مستطردا: "الإمكانيات المادية صعبة ولا يوجد داعمون لنا، نعتمد على دعم الاتحاد ووزارة الشباب فقط".
وأضاف: "طرقنا العديد من الأبواب لتأمين رعاية للفريق، لكننا لم نجد اهتماما من شركات محافظة إربد، وسنحاول البدء من اليوم لتأمين جهة راعية للفريق والتحضير للمشاركة في الموسم الجديد، كما أننا سنبقي اهتمامنا بالفئات العمرية، التي ستشكل مستقبل الفريق لدينا".
وأبدى عضو مجلس إدارة النادي الأرثوذكسي ورئيس لجنة كرة السلة إبراهيم عنصرة، أسفه الشديد لاتخاذ أصعب القرارات بتجميد دوري الرجال للموسم الحالي، لافتا إلى صعوبة الأوضاع المالية للعديد من الأندية، ورافضا تحميل الاتحاد المسؤولية وحده.
وأشار عنصرة في معرض رده على استفسارات "الغد" إلى أن: "الدوري القوي يفرض على الأندية استقطاب كادر تدريب محلي ولاعبين على سوية عالية، وهذا يفرض كلفة عالية على الأندية، ولا توجد أندية قادرة على تحمل ذلك".
ويرى عنصرة، أن انعكاسات تجميد الدوري الممتاز ستكون سلبية على لعبة كرة السلة الأردنية، التي تأهلت مرتين متتاليتين إلى كأس العالم وأحرزت فضية الألعاب الآسيوية خلال فترة قياسية لم تتجاوز ست سنوات، لافتا: "يجب أن تحافظ الأندية على استثماراتها باللاعبين الشباب وإيجاد آلية بالتوافق مع اتحاد اللعبة للحفاظ على اللاعبين الشباب وصعودهم للفريق الأول، وهذه إيجابية التأجيل من أجل إعداد فريق جديد".
بدوره، قال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عوني نغوي: "إن مصلحة اللعبة تتطلب الحفاظ على سمعتها، كاشفا: "من غير المنطقي أن تقام بطولة دوري محلي بمشاركة ثلاثة أندية فقط، هذا يعني صعوبة تأمين دعم الشركات ورعاية البث التلفزيوني، لذلك كان هناك توافق من الأندية كافة على تجميد الدوري لموسم واحد".
وتابع: "يجب أن يكون هناك دور للاعبين من أجل إعادة الهيكلة والحفاظ على اللعبة، هناك اتفاق مبدئي على تنظيم بطولة صيفية تحت 21 عاما"، مؤكدا تلقيهم دعوة رسمية للمشاركة في بطولة دبي ومثمنا جهود رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان في تجنيب النادي تحمل غرامة الانسحاب من دوري سوبر غرب آسيا "وصل".
وفيما يتعلق بعقود اللاعبين المرتبطين مع النادي، أجاب: "نريد حفظ حقوق جميع الأطراف، النادي واللاعبين، لكن عقود اللاعبين تتضمن بندا يتيح إنهاء العقد حال إلغاء بطولة الدوري أو حدوث أمور خارجية قاهرة. سنحسم قرارنا قريبا".
ورغم اتخاذ نادي الرياضي خطوة استباقية وإعلان تجميد فريقه الأول للرجال لمدة موسم واحد بسبب الصعوبات المالية وتوقف عقد رعاية ودعم "أرامكس" للفريق، إلا أن عضو مجلس إدارة النادي ورئيس نشاط كرة السلة أنس خشان، يرى أن قرار تجميد بطولة الدوري لا يشكل حلا جذريا ومن شأنه أن يعيد اللعبة إلى الوراء.
وقال: "يجب أن تواجه الأندية التحديات وأن يجلس الجميع على طاولة الحوار، لطرح ومناقشة الحلول، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أكدنا سابقا في الرياضي عدم قدرتنا على تحمل فاتورة خوض دوري طويل مدته 7 أشهر مع وجود لاعبين أجنبيين، هذا يشكل تحديا جديدا ويحتاج لرعاية كبيرة"، مؤكدا سعي النادي للاستثمار في الفئات العمرية، والتركيز على اللاعبين الشباب والمشاركة بهم في دوري الرجال بالموسم المقبل.
في المقابل، حث لاعب المنتخب الوطني أحمد الحمارشة، أندية الدرجة الممتازة على القتال من أجل إقامة بطولة الدوري للموسم الحالي، مؤكدا أنه بإمكان ممثلي الأندية الجلوس مع عدد من اللاعبين الممثلين عن زملائهم، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن إقامة الدوري وبشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف: "أنا واثق أن هناك حلولا سيخرج بها الاتحاد لإنقاذ اللاعبين والأندية، هناك الالتزامات وعائلات اللاعبين، ويجب أن تنظر الأندية من زاوية أوسع تتجاوز رؤية ما يعنيها فقط والتوقف عن وصف مطالبات اللاعبين بالمغالاة، بحيث يمكن إبرام العقود طويلة الأمد بشكل يساعد الأندية على الإيفاء بالتزاماتها ويدفع اللاعبين للتخفيض من مطالبهم المالية،"، مشددا على أن انتهاج البعض من ممثلي الأندية تسعيرة للاعبين تسببت في إحداث مشكلة وشرخ في العلاقة بين اللاعبين والأندية.
وكانت أندية الأرثوذكسي والأهلي والجبيهة، أكدت استعدادها للمشاركة بدوري الرجال للموسم الجديد، لكن الداعمين الرسميين للدوري الممتاز، لم يقدموا الضمانات اللازمة للإبقاء على دعمهم المالي كاملا، فيما ألغيت البطولة التأهيلية، التي كان من المقرر إقامتها لإكمال عقد الفرق المشاركة في بطولة الدوري الممتاز، بسبب عدم استيفاء الأندية المتقدمة لشروط المشاركة، والمتمثلة بإبراز عقود تتضمن التعاقد مع سبعة لاعبين كحد أدنى، وتوفر صالة تدريب، ورصد مبلغ كاف للإنفاق على البطولة التأهيلية والدوري الممتاز، في حال تأهل الفريق.

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