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النني يأمل الصعود بناديه الجديد إلى مصاف فرق البريمير ليج

10/16/2023 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- أكد لاعب وسط آرسنال محمد النني، إن حلمه هو أن يتمكن نادي النني الذي تأسس حديثًا، من الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعلن اللاعب المصري عن إطلاق النادي الأسبوع الماضي، ويأمل من خلاله أن يمنح فرصة للاعبين الذين سقطوا في شقوق الأندية الموجودة هذه الأيام.
وتم التخطيط لعدد من التجارب في شمال لندن وإسيكس، على أمل العثور على عدد كافٍ من اللاعبين بالجودة المطلوبة للتدريب واللعب في المباريات الودية للعام المقبل.
وقال النني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد أخبرت الكثير من الناس عن حلمي وهم يضحكون علي لأنه عندما أقول إنني أريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يومًا ما، يقولون كيف؟ الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل في العالم وأنت تريد ذلك.. الوصول إلى هناك من الصفر؟
وأضاف: "بعض الناس لا يفهمون الفكرة، لكن بالنسبة لي، أحب أن أحلم، ولهذا السبب أحتاج إلى أشخاص طيبين من حولي، أعتقد أن اللاعبين الذين نتعاقد معهم سيكونون متحمسين، وبعد ذلك سأطرح الفكرة في كل مرة عندما ندربهم.. نريد أن نكون في الدوري الإنجليزي الممتاز يومًا ما".
وتابع: "بالطبع قد يستغرق الأمر 15 أو 20 عامًا، لكن لدينا الهدف حيث نريد أن نكون، أنا أحب الحلم. ما الذي سأخسره؟ سأعمل كل يوم من أجل هذا (نادي النني)".
اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا ليس غريبًا على ملاحقة طموحاته ويتذكر أيام اللعب في مصر عندما أخبر أحد الصحفيين، الذي ابتعد وهو يشعر بالاشمئزاز من إجابته، أنه يريد اللعب على ملعب "كامب نو" في برشلونة.
وبعد فترة قضاها في بازل، انضم النني إلى أرسنال وسجل هدفا في مباراة بدوري أبطال أوروبا ضد برشلونة على الملعب الشهير.
وأردف النني: "أقسم لك أنه خرج سريعا ولم يكمل المقابلة معي، لا شكرًا، لا وداعًا أو أي شيء، لقد رحل سريعا، قال لي صديقي انظر أين أنت في منتصف الترتيب في مصر، كيف ستصل إلى أحد أفضل الفرق في العالم؟".
وواصل: "إذا لم يكن لديك حلم كبير في كرة القدم فلن تحصل على أي شيء. إذا كان لديك حلم كبير على الأقل فسوف تكون قريبًا. هذا ما أؤمن به حقًا".
لاعب تشيلسي على ردار برشلونة
يتعين على تشيلسي تأمين مستقبل الهولندي إيان ماتسن سريعًا، أو المخاطرة بفقدانه مجانًا في نهاية الموسم، في ظل اهتمام برشلونة بخدماته.
وفي الصيف الماضي، قدم بيرنلي عرضًا بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني للمدافع، بعد فترة إعارة ناجحة في "تيرف مور"، لكن ماتسن رفض العرض لصالح البقاء في "ستامفورد بريدج".
ومع ذلك، لعب ماتسن (21 عامًا)، 83 دقيقة فقط حتى الآن بعد أن عانى من أجل التوافق مع خطط المدرب ماوريسيو بوكيتينو، وينتهي عقد اللاعب الهولندي تحت 21 عامًا مع البلوز في نهاية الموسم.
وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن برشلونة يستكشف إمكانية التعاقد مع ماتسن عندما يصبح وكيلًا مجانيًا في حزيران (يونيو)، كبديل محتمل للاعب تشلسي السابق الآخر ماركوس ألونسو.
وسيتخذ فريق المدرب تشافي هرنانديز قراره النهائي بشأن هذه المسألة في كانون الثاني (يناير)، عندما يكون للمدافع الحرية في التحدث إلى الأندية الأخرى حول خطوته التالية في صيف 2024، ويكون لدى برشلونة فكرة أكبر عن متطلباتهم المستقبلية.
وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن ماتسن رفض عرضين لتمديد عقده مع تشيلسي، قبل أن يقدم بيرنلي عرضًا بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.
من المحتمل أن يحاول تشيلسي إجراء المزيد من المفاوضات، لتجنب السماح لخريج الأكاديمية الموهوب بالمغادرة مجانًا.
لعب ماتسن 39 مباراة مع بيرنلي حيث ساهم في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل عشرة أهداف.
ومع ذلك، فضل بوكيتينو اللعب بليفي كولويل في مركز الظهير الأيسر، ما ترك ماتسن بمشاركات قليلة خلال الشهرين الأولين من موسم تشيلسي.
ويحتل تشيلسي المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ثلاثة انتصارات فقط من أصل ثماني مباريات في الدوري حتى الآن.
شيرر انتقد فان دايك
انتقد أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر، قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، بسبب ادعاءاته بأن لاعبي كرة القدم في العصر الحديث يلعبون الكثير من المباريات.
وفي الأسبوع الماضي، أصر فان دايك على أن أولئك الذين يلعبون في إنجلترا شهدوا زيادة غير مقبولة في عبء العمل، ودعا زملاءه اللاعبين إلى التحدث علنًا ضد الجداول الزمنية المزدحمة، حيث ألمح إلى وجود تهديد لصحتهم.
وبينما كان قائد هولندا قلقًا بشأن أعباء العمل المتزايدة المطلوبة، أصر على أنه غير مهتم بالتخلي عن جزء من أجره مقابل تخفيف العبء.
وانتقد شيرر هذه الادعاءات ووصفها بأنها "هراء"، وأصر على أن لاعبي كرة القدم لم يسبق لهم أن حصلوا على وضع أفضل، واعترف أسطورة نيوكاسل بأن جداول المباريات الدولية أصبحت مزدحمة للغاية، لكنه يعتقد أنه لا ينبغي تغيير قوائم المباريات المحلية.
وقال شيرر لبودكاست The Rest Is Football عندما سئل عن تعليقات فان دايك: "هراء.. هراء.. اللاعبون يلعبون الكثير من كرة القدم؟".
وأضاف: "أعلم أنه لا ينبغي عليك ذكر المال أبدًا، لكن لديك فرق أكبر من أي وقت مضى، وبدائل أكثر من أي وقت مضى، وتحصل على أموال أكثر من أي وقت مضى، ولديك أفضل أطباء العلاج الطبيعي، وأفضل التكنولوجيا، والأفضل من كل شيء".
وتابع: "ألم يقل إن إنجلترا هي التي تلعب كرة قدم أكثر من اللازم؟ كرة القدم الدولية أفهمها. نعلم جميعًا لماذا يفعلون ذلك، إنهم يفعلون ذلك لأسباب مالية. ولكن هنا في إنجلترا، لا أتفق حقا مع ذلك".
اهتمام كبير بجرينوود
أفادت تقارير صحفية أمس، أن مايسون جرينوود مرشح لترك مانشستر يونايتد يشكل نهائي، مع تزايد الاهتمام به في إسبانيا.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى خيتافي على سبيل الإعارة في خطوة مثيرة للجدل في اليوم الأخير من الموعد النهائي، بعد أن أشار إلى أنه "سيواصل مسيرته بعيدًا عن أولد ترافورد".
وتم إيقاف جرينوود العام الماضي بعد اتهامه بمحاولة الاغتصاب والانخراط في سلوك مسيطر وقسري والاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي فعلي، وأسقطت النيابة العامة التهم في شباط (فبراير)، وأعلنت وقف القضية.
وشارك جرينوود، الذي نفى كل هذه الاتهامات، في خمس مباريات مع خيتافي، وافتتح رصيده مع النادي في التعادل 2-2 خارج ملعبه مع سيلتا فيجو الأسبوع الماضي.
ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن عروضه مع خيتافي لفتت انتباه عدد من أندية الدوري الإسباني، وعلى رأسها إشبيلية.
ويقال إن الفائز بالدوري الأوروبي سبع مرات يراقب جرينوود، الذي ينتهي عقده مع يونايتد في يونيو/حزيران العام 2025.
لكن صحيفة "ذا صن"، أكدت في الوقت ذاته، أن إشبيلية قد يواجه منافسة من خيتافي، حيث يقال إن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق عازم على جعل انتقاله إلى النادي الذي يتخذ من مدريد مقراً له دائمًا.
وسجل جرينوود، وهو خريج الأكاديمية، 35 هدفًا في 129 مباراة مع يونايتد، وكان آخر ظهور له أمام وست هام في 22 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.-(وكالات)

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