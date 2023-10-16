مؤشرات واضحة على نقص هذا الفيتامين بالجسم.. احذروا تفاقمها

يلعب فيتامين B12، أو كوبالامين، دورا أساسيا في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية، بحسب ما نشره موقع Mayo Clinic.



وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين B12 الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يضاف فيتامين B12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر كمكمل غذائي يؤخذ عن طريق الفم. ويمكن أن يوصف فيتامين B12 في صورة حقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B12.



ووفقًا لما نشره موقع zeenews، فإن هناك أعراضا واضحة لنقص فيتامين B12 كما يأتي:



1. تنميل اليدين أو القدمين: إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين B12، فربما يصاب باعتلال الأعصاب المحيطية، مما يتسبب في وخز وتنميل واضطرابات حسية في اليدين و/أو القدمين.



2. صعوبة في المشي: إذا كان لدى الشخص شعور بالخدر في اليدين والقدمين، فربما يؤدي ذلك إلى صعوبة الحركة. وبالتالي، على مدى فترة من الزمن، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب الطرفية إلى تقييد الحركة وصعوبة في المشي.



3. ضيق في التنفس:بسبب فقر الدم، ينخفض وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس وحتى الدوخة.



4. تعب: إن الشعور بتعب أو ضعف بشكل غير عادي، فإنه يمكن أن يكون أحد الأعراض الأولية لنقص فيتامين B12.



5. شحوب الجلد: نظرًا لأن الجسم يكون غير قادر على إنتاج ما يكفي من كرات الدم الحمراء، تظهر الأعراض في شكل شحوب واصفرار الجلد، وهو ما يسمى أيضًا باليرقان.



6. ألم الفم: كما يؤدي نقص عدد كرات الدم الحمراء إلى انخفاض في كمية الأكسجين التي تصل إلى اللسان وما يترتب عليه من العديد من المشكلات الصحية مثل التهاب اللسان، مما يؤدي إلى تورم اللسان الأحمر أو طعم سيئ في الفم أو إحساس بالحرقان.



7. مشاكل الصحة النفسية: أشارت بعض الدراسات، إلى أن نقص فيتامين B12 يرتبط ببعض حالات الاكتئاب. وبصرف النظر عن مشاكل الصحة النفسية، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين B12 أيضًا على الوظائف الإدراكية، مما يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة وصعوبة التركيز وتقلبات المزاج.



8. سرعة ضربات القلب: يمكن أن يؤدي انخفاض عدد كرات الدم الحمراء في الجسم إلى بدء القلب في النبض بشكل أسرع، لأن الجسم يحاول التأكد من وصول كمية كافية من الأكسجين إلى جميع الأعضاء.



9. مشاكل في الرؤية: يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف العصب البصري مما يمكن أن يسبب اضطرابات في الرؤية. يجب أن يتم إجراء فحص فوري لأنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.-(العربية نت)

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