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مقتل المخرج السينمائي الشهير داريوش مهرجوئي وزوجته في إيران

10/16/2023 11:30:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) BBC

Getty Images
عثرت ابنة المخرج مهرجوئي ووحيدة محمدي فرن، على جثتي والديها في منزلهما بالقرب من العاصمة طهران

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل المخرج السينمائي داريوش مهرجوئي وزوجته في إيران.

وقالت السلطات إنها عثرت، مساء السبت، على جثة مهرجوئي إلى جانب جثة زوجته وحيدة محمدي فر، في منزلهما بالقرب من العاصمة طهران، حيث تعرضا لطعنات بسكين.

ويُعتبر داريوش مهرجوئي، البالغ 83 عاما، من أبرز السينمائيين الإيرانيين، وأحد مؤسسي الموجة الجديدة في السينما الإيرانية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تعرفت الشرطة الإيرانية على أربعة أشخاص تربطهم صلة بالمخرج وزوجته.

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وبحسب رئيس المحكمة العليا حسين فاضلي، فإن مهرجوئي أرسل رسالة إلى ابنته منى، مساء السبت، لدعوتها لتناول العشاء في منزلهما في مدينة كرج، وعندما وصلت وجدت جثتي والديها مصابتين بجروح قاتلة.

وكانت وحيدة محمدي فر، كاتبة السيناريو ومصممة الأزياء، قد اشتكت مؤخرا من تعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص، وأن منزلها تعرض للسرقة.

ووصف الممثل والمخرج الإيراني هومان سيدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عملية القتل هذه بأنها "فظيعة ووحشية".

وتلقى مهرجوئي تعليمه في الولايات المتحدة عندما كان شابا، وعاش لاحقا في فرنسا لمدة خمس سنوات.

ولمع اسمه محليا ودوليا لأول مرة، عندما أخرج أشهر أفلامه "البقرة" عام 1969، والذي يحكي قصة هوس أحد القرويين ببقرته المحبوبة.

ومن أبرز أفلامه الأخرى "هامون" و"شجرة الكمثرى" و"ليلى" - وتدور أحداث الفيلم الأخير حول امرأة عقيمة تشجع زوجها على الزواج للمرة الثانية من أجل الإنجاب.

وركزت حركة الموجة الجديدة في السينما الإيرانية بشكل أساسي على سرد القصص الواقعية، لكن مهرجوئي كان معروفا باستلهامه من الأدب.

وحصل المخرج الإيراني خلال مسيرته على جوائز كثيرة، كما احتفلت المهرجانات السينمائية الدولية بالعديد من أفلامه، إلا أن بعضها بالكاد رأى النور في إيران بسبب الرقابة الشديدة.

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