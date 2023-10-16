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رابطة الكتاب الأردنيين تدين جرائم الاحتلال في غزة

10/16/2023 11:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في ظل استمرار آلة القتل العنصرية الصهيونية واستهدافها أبناء الشعب الفلسطيني الصابر المرابط، المدافع عن حقه في الوجود، وفي مقاومة الاحتلال الغاشم الذي ضرب بعرض الحائط كل العهود والمواثيق الدولية، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية، فإننا في رابطة الكتّاب الأردنيين نهيب بالزملاء والزميلات أعضاء الهيئة العامة للرابطة، والأصدقاء في الملتقيات والمنتديات والصالونات الثقافية والفنية، وكل الأحرار والمثقفين والمبدعين في الوطن العربي والعالم بتوجيه الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية نحو القضية الفلسطينية، وما يواجهه الأهل في فلسطين من قتل وتدمير ممنهج للبنية التحتية والصحية، ومحاولات التهجير القسرية.
ففي هذه اللحظات الحرجة والفارقة من تاريخ المواجهة يبرز دور المثقف الحقيقي في اشتباكه الفاعل مع قضايا الأمة المصيرية وفي مقدمتها قضيتنا المركزية فلسطين.

عاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف.

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