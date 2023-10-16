Tuesday, 17 October 2023 07:28 GMT

مزايا جديدة لمكالمات أكثر أمنا على واتساب

10/16/2023 11:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يطرح تطبيق ((واتساب)) ميزة خصوصية جديدة ستجعل من الصعب على الجهات الخبيثة استنتاج موقعك من خلال حماية عنوان ((أي بي)) الخاص بك أثناء المكالمات.

ووفقاً لما أوردته WABetaInfo، يضيف تطبيق المراسلة المملوك لشركة ((ميتا)) طبقة إضافية من الأمان لمكالمات ((واتساب)) من خلال حماية عنوان IP والموقع من الجهات الفاعلة الضارة.

الميزة متاحة حالياً لبعض مختبري واتسا التجريبيين لنظامي التشغيل Android وiOS، وسيرى مستخدمو واتساب قسماً جديداً يسمى ((متقدم))، يتم وضعه ضمن شاشة إعدادات الخصوصية.

يحتوي القسم الجديد على خيار حماية عنوان IP الجديد في المكالمة، مما يجعل من الصعب على أي شخص في المكالمة استنتاج موقعك من خلال الترحيل الآمن عبر خوادم ((واتساب)).

من المهم جداً ملاحظة أن جودة المكالمة قد تتأثر قليلاً بميزة ترحيل مكالمات الخصوصية بسبب عمليات التشفير والتوجيه الخاصة باتصالك أثناء المكالمة عبر خوادم واتساب.

ومن خلال تنشيط خيار ترحيل المكالمات، ستضيف مستوى إضافياً من عدم الكشف عن هويتك إلى اتصالاتك، ونعتقد أن هذا مهم بشكل خاص عندما تتفاعل مع أشخاص لم تكن لديك ثقتهم من قبل. وتأتي الحماية الإضافية على حساب جودة مكالمة أبطأ، حيث يجب أن تنتقل البيانات عبر خوادم ((واتساب)) لإخفاء الهوية.

MENAFN16102023000072011014ID1107252435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث