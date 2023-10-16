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باللغة الإنجليزية.. نسرين طافش تنشر قصة فلسطين منذ بداية الاحتلال

10/16/2023 11:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شاركت الفنانة السورية، نسرين طافش، في محاولة البعض نشر كل ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية على السوشيال ميديا بالعديد من اللهجات لإيصال صوتهم لأكبر قدر ممكن.
ونشرت "نسرين" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وأوضحت خلاله قصة فلسطين منذ بداية الاحتلال الصهيوني إلى وقتنا الحالي والصراع بينهما باللغة الإنجليزية، وعلقت نسرين على المقطع قائلة: "قصة فلسطين الحرة باختصار".


ولاقى مقطع الفيديو وتعليقها إعجاب متابعيها قائلين: "اللهم احفظ فلسطين، فلسطين عربية حرة، الحمد لله الذي أعز فلسطين بغزة"

وكشفت "نسرين طافش" خلال الساعات القليلة الماضية إن إدارة تطبيق "انستجرام" قامت بحذف بوست نشرته دعمت خلاله القضية الفلسطينية، لتعلن بعدها باسترجاع البوست وقامت بإعادة نشره مرة أخرى.

ويواصل العديد من المشاهير والشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا كشف أكاذيب الإعلام الصهيوني ومحاولة تشويه الحرب الدائرة في فلسطين أبرزهم الممثل والإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل الذي كشف عن حظر حساباته على السوشيال ميديا بسبب نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تكشف أكاذيب وتضليل الإعلام الغربي لما يحدث في فلسطين.


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