نانسي عجرم وناصيف زيتون يحييان زفاف ابنة يهودي داعم لإسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب إشارة أحد الإعلاميين الإسرائيليين إلى أنها أحيت حفل زفاف رجل إسرائيلي قبل أسبوعين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعلم القاهرة 24 من مصادره، أن حفل الزفاف لابنة رجل أعمال أمريكي يهودي يدعى جوي اللحام، وأحياه الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وحضره العشرات من اليهود، وذلك يتضح جليًا من مقطع الفيديو الذي حصلنا عليه، حيث يرتدي البعض من الحضور القلنسوة اليهودية.
جوي اللحام داعم لإسرائيل
ومن المعروف عن جوي اللحام دعمه لإسرائيل، حيث أشارت القناة العاشرة الإسرائيلية في عام 2018 إلى أن جوي اللحام تبرع بمبلغ 100 ألف دولار لصالح منظمة جنودنا يتحدثون التي تهدف لشرح نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجامعات بالبلدان الناطقة بالإنجليزية، كما ذكرت أن ذلك التبرع تحديدًا في 30 أكتوبر 2017.
مَن هو جوي اللحام؟
ولد جوي اللحام في دمشق ونشأ يهوديا وغادروا دمشق عام 1992،وانتقل جوي إلى نيويورك عام 1993، وأسس عددًا من المطاعم في نيويورك ما بين 2017 و2018، ونشر كتاب الطبخ الطبخ The Prime Grill.
يعد جوي اللحام من أشهر رجال الأعمال في أمريكا، وكان عضوًا في جماعة ضغط التابعة للحكومة القطرية، وبدأ مساعدة قطر في القيام باستثمارات وانتماءات سياسية مع الجالية اليهودية الأمريكية.
رد مدير أعمال نانسي عجرم
الجدير بالذكر أن مدير أعمال نانسي عجرم، أشار خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنها لم تُحيِ حفل زفاف لرجل إسرائيلي كما يزعم إعلامي إسرائيلي، وقال: نجاح نانسي بيزعج ناس كتير عشان كده بيطلعوا شائعات عليها، نانسي معروف إنها لبنانية عربية أصيلة.
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