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نانسي عجرم وناصيف زيتون يحييان زفاف ابنة يهودي داعم لإسرائيل

10/16/2023 11:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب إشارة أحد الإعلاميين الإسرائيليين إلى أنها أحيت حفل زفاف رجل إسرائيلي قبل أسبوعين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعلم القاهرة 24 من مصادره، أن حفل الزفاف لابنة رجل أعمال أمريكي يهودي يدعى جوي اللحام، وأحياه الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وحضره العشرات من اليهود، وذلك يتضح جليًا من مقطع الفيديو الذي حصلنا عليه، حيث يرتدي البعض من الحضور القلنسوة اليهودية.

جوي اللحام داعم لإسرائيل
ومن المعروف عن جوي اللحام دعمه لإسرائيل، حيث أشارت القناة العاشرة الإسرائيلية في عام 2018 إلى أن جوي اللحام تبرع بمبلغ 100 ألف دولار لصالح منظمة جنودنا يتحدثون التي تهدف لشرح نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجامعات بالبلدان الناطقة بالإنجليزية، كما ذكرت أن ذلك التبرع تحديدًا في 30 أكتوبر 2017.

مَن هو جوي اللحام؟

ولد جوي اللحام في دمشق ونشأ يهوديا وغادروا دمشق عام 1992،وانتقل جوي إلى نيويورك عام 1993، وأسس عددًا من المطاعم في نيويورك ما بين 2017 و2018، ونشر كتاب الطبخ الطبخ The Prime Grill.

يعد جوي اللحام من أشهر رجال الأعمال في أمريكا، وكان عضوًا في جماعة ضغط التابعة للحكومة القطرية، وبدأ مساعدة قطر في القيام باستثمارات وانتماءات سياسية مع الجالية اليهودية الأمريكية.

رد مدير أعمال نانسي عجرم
الجدير بالذكر أن مدير أعمال نانسي عجرم، أشار خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنها لم تُحيِ حفل زفاف لرجل إسرائيلي كما يزعم إعلامي إسرائيلي، وقال: نجاح نانسي بيزعج ناس كتير عشان كده بيطلعوا شائعات عليها، نانسي معروف إنها لبنانية عربية أصيلة.

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