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5 أشياء يجب معرفتها عن لقاحات Mrna

10/16/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاز عالمان رائدان ابتكرا التكنولوجيا للقاحات "كوفيد-19" المُنقِذة للحياة بجائزة "نوبل" في الطب أو علم وظائف الأعضاء.

وحقق كلا من الدكتورة كاتالين كاريكو والدكتور درو وايزمان ، من جامعة "بنسلفانيا"، هذا الإنجاز خلال تسخير قوة المادة الوراثية المعروفة باسم الحمض النووي الريبي المرسال، أو "mRNA".


وفتح اكتشافهما فصلاً جديدًا في الطب، ما يمهد الطريق للقاحات جديدة لأمراض معدية أخرى، بما في ذلك الإنفلونزا، وعلاجات الأمراض غير المعدية، مثل السرطان.

وإليك 5 أشياء يجب عليك معرفتها عن أبحاث كاريكو ووايزمان التي غيرت قواعد اللعبة، ولقاحات "mRNA".

كيف يعمل الحمض النووي الريبي المرسال؟
ويُعتبر الـ"mRNA " شكل من أشكال الحمض النووي الذي يخبر الخلايا بما يجب القيام به بناءً على المعلومات الموجودة في الحمض النووي.

وعلى عكس الحمض النووي، الذي يعمل كدليل تعليمات للحياة الموجودة في كل خلية، يُعتبر الـ"mRNA" جزءًا مؤقتًا من الشفرة الوراثية يمكنه إنشاء بروتين أو إصلاح الضرر.

وغالبًا ما يُشبِّه الباحثون الأمر بكتاب طبخ، فالحمض النووي عبارة عن كتاب وصفات سميك، في حين يُعد الحمض النووي الريبي (RNA) نسخة مكتوبة بخط اليد من وصفة فردية يتم التخلص منها بعد الاستخدام.

ولطالما عرف العلماء بشأن "mRNA" منذ فترة طويلة، ولكن اعتُقِد سابقًا أنّه ليس مستقرًا بما يكفي ليتمتع بقيمة كأداة علاجية.

ما الذي اكتشفه الباحثان؟
تمثّل الإنجاز الرئيسي الذي حققه كلا من كاريكو ووايزمان في العثور على طريقة لتغيير الوحدات البنائية للحمض النووي الريبوزي، أي النيوكليوتيدات، لجعل أجسادنا تنتج استجابة مناعية.

وقال أستاذ التهاب الأغشية المخاطية والمناعة في جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، روبن شاتوك، إنّ "العمل الأساسي" الذي قام به الثنائي في فهم كيفية تكوين الحمض النووي الريبي كان حاسمًا لنجاح لقاح "mRNA" عالي الفعالية ضد فيروس "كوفيد-19".

وأضاف شاتوك أنّ "عملهما الأساسي في استخدام النيوكليوتيدات المعدلة، وهي اللبنات الأساسية للحمض النووي الريبوزي، لتجنب تنشيط الجهاز المناعي الفطري سيكون عاملاًٍ رئيسيًا للاستخدام الناجح للقاحات الحمض النووي الريبي في المستقبل، والأدوية الجديدة التي تعتمد على الحمض النووي الريبي".

كيف تختلف لقاحات "mRNA" عن اللقاحات الأخرى؟
تستخدم العديد من اللقاحات نسخًا ضعيفة أو ميتة من الفيروسات التي تستهدفها، وهي ليست كافية لإصابة الشخص بالمرض، ولكنها كمية تجعل الجهاز المناعي يستجيب كي ينتج الجسم أجسامًا مضادة في حال واجه الفيروس الحقيقي.

ويُشار إليها بلقاحات الناقلات الفيروسية (vector vaccines).

وتستعمل تقنية أخرى ذات صلة، تُستخدم في لقاحات وحدات البروتين الفرعية، قطعًا نقية من الفيروس لتحفيز الاستجابة المناعية.

ومع ذلك، قد يستغرق تطوير هذه الأنواع من اللقاحات وقتًا طويلاً، وقد يكون من الصعب تعديلها بسرعة.

ولا تعتمد تكنولوجيا اللقاحات المعتمدة على "mRNA" على نسخة معدلة من الفيروس لإنتاج استجابة مناعية، بل تستخدم الـ"mRNA" المعدّل لتشجيع خلايا الجسم لإنتاج البروتينات التي تدرب جهاز المناعة للدفاع عن الجسم ضد مرض معين.

التحديات التي تجاوزها الفريق
وبدأ اهتمام كاريكو بالإمكانات العلاجية للحمض النووي الريبوزي المرسال عندما انضمت لبرنامج الدراسات العليا في هنغاريا، ولم يتقلص اهتمامها قط رُغم كثرة العقبات التي واجهتها، وفقدان الوظائف، والشكوك، والانتقال عبر المحيط الأطلسي.

وأثار اقتناعها بإمكانية استخدامه لمكافحة الأمراض الشكوك، وكثيرًا ما قوبلت بالرفض عند تقدمها للمِنَح.

والتقت كاريكو، وهي تعمل الآن كأستاذة مساعدة بجراحة الأعصاب في كلية "بيرلمان" للطب بجامعة بنسلفانيا، بوايزمان بالصدفة في عام 1997.

وأفادت لجنة جائزة "نوبل" أنّ خلفية وايزمان في علم المناعة وخبرة كاريكو في الكيمياء الحيوية للحمض النووي الريبوزي (RNA) عَنَت أنّهما كانا يكملان بعضهما البعض.






ونُشرت دراستهما الرائدة في عام 2005، أي قبل 15 عامًا من بدء جائحة "كوفيد-19"، نقلا عن سي ان ان.

إمكانات تتجاوز مكافحة فيروس كورونا
وفّر ظهور تكنولوجيا لقاحات "mRNA" حماية آمنة وقوية ضد "كوفيد-19"، ولكن يرى أنصارها أنّ هذه هي البداية فحسب.

وتُشير الدراسات المبكرة إلى أنّ تقنية "mRNA" تظهر نتائج واعدة كعلاج للسرطان، بما في ذلك سرطان الجلد، وسرطان البنكرياس، وتُجرى دراستها لاستخدامها في لقاحات الإنفلونزا الموسمية، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وفيروس نقص المناعة البشرية.

وتشمل الجوانب الأخرى لأبحاث "mRNA" المستمرة استكشاف طريقة جديدة لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

ويتم فحص تقنية "mRNA" أيضًا كبديل محتمل للعلاج الجيني للحالات المستعصية مثل داء الخلايا المنجلية.

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