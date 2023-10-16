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لماذا تخطط الغذاء والدواء الأمريكية لحظر منتجات تمليس الشعر ؟

10/16/2023 11:30:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تخطط إدارة الغذاء والدواء الأمريكي لاقتراح حظر على بعض منتجات تمليس الشعر، مثل المرخيات الكيميائية، التي ترتبط بمخاطر صحية، وذلك وفقًا لإدخال في جدول الأعمال الموحّد، والذي يتضمن الإجراءات التي تعتزم الوكالات الإدارية إصدارها.
تخطط الوكالة لقاعدة مقترحة تحظر منتجات تمليس الشعر التي تحتوي على مركّب الفورمالديهايد، والمواد الكيميائية الأخرى التي تطلق الفورمالديهايد، مثل الميثيلين، أو الجليكول.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الغذاء والدواء، كورتني رودس، الجمعة، إنّه إذا تم إصدار مثل هذه القاعدة المقترحة، سوف تتلقى إدارة الغذاء والدواء تعليقات عامة عليها، وبعد مراجعة تلك التعليقات، ستقرر الوكالة ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء على موقعها الإلكتروني: "استنادا إلى التعليقات، قد نقرر إنهاء عملية وضع القواعد، أو إصدار قاعدة جديدة مقترحة، أو إصدار قاعدة نهائية. وفي حال قررنا إصدار قاعدة نهائية، فسننشر القاعدة النهائية في السجل الفيدرالي".

وحدد العلماء منذ فترة طويلة وجود علاقة بين استخدام المنتجات الكيميائية لفرد الشعر وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان المرتبطة بالهرمونات، بما في ذلك سرطان المبيض، وسرطان الثدي، وسرطان الرحم، خاصة بين النساء السود، واللاتينيات.

وتُشير الأبحاث إلى احتواء حوالي 50% من المنتجات المروجّة للنساء السود على هذه النوعية من المواد الكيميائية، مقارنة بحوالي 7% من المنتجات المروّجة للنساء البيض، وفقًا لكلية "تي إتش تشان" للصحة العامة في جامعة "هارفارد".

ومن المتوقع أن تقترح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إضافة تحذير يُشير إلى أنّ هذه النوعية من المنتجات الكيميائية لتمليس الشعر " ترتبط أيضًا بآثار صحية ضارة قصيرة المدى، مثل ردود فعل الحساسية ومشاكل التنفس" وأنّ "هذه المواد تُستخدم في بعض المنتجات التجميلية التي تُستخدم على الشعر البشري كجزء من مجموعة من العلاجات الكيميائية والأدوات الحرارية المصممة لتنعيم أو تمليس الشعر".

وفي شهر مارس/آذار، كتب مشرعان، وهما النائبتين أيانا بريسلي وشونتيل براون، رسالة إلى مفوض إدارة الغذاء والدواء، الدكتور روبرت كاليف، حثّا فيها الوكالة على إجراء "تحقيق شامل وشفاف" لتحديد ما إذا كانت المنتجات الكيميائية لتمليس الشعر الموجودة في السوق تحتوي على مواد مسرطنة تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم.

وأشاد كلا من بريسلي وبراون بالإجراء الذي اتخذته إدارة الغذاء والدواء، ودعتا الوكالة إلى تنفيذ هذا الحظر.

وقالت بريسلي في بيان صحفي: "أنا أشيد بإدارة الغذاء والدواء لاستجابتها لدعواتنا وتطويرها لقاعدة من شأنها المساعدة في منع الشركات المصنعة من تحقيق الربح على حساب صحتنا".

ووجدت دراسة نُشِرت العام الماضي في مجلة المعهد الوطني للسرطان دليلاً على وجود علاقة بين استخدام منتجات تمليس الشعر وسرطان الرحم.

ومن بين نحو 34 ألف امرأة في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عامًا، وجدت الدراسة ارتفاعًا في معدل الإصابة بسرطان الرحم لدى النساء اللواتي أبلغن عن استخدام منتجات كيميائية لتمليس الشعر خلال الأشهر الـ 12 السابقة مقارنة باللواتي لم يفعلن ذلك.

ووجدت الدراسة أنه من بين النساء اللواتي يستخدمن المنتجات الكيميائية لتمليس الشعر بشكل متكرر، بلغ خطر الإصابة بسرطان الرحم عند سن 70 عامًا 4% تقريبًا.

بالنسبة للنساء اللواتي لم يستخدمن المنتجات الكيميائية لتمليس الشعر خلال الأشهر الـ12 السابقة، وجدت الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان الرحم عند سن 70 بلغ حوالي 1.6%.

وزعمت إحدى النساء في ولاية ميسوري في دعوى قضائية ضد شركة "لوريال" وكيانات أخرى أن سرطان الرحم الذي تعاني منه كان سببه التعرض المنتظم والمطول للمواد الكيميائية الموجودة في منتجات تمليس الشعر التي تنتجها تلك الشركات.

وقالت "لوريال" في بيان بعد تقديم الطلب: "أولويتنا القصوى هي صحة وعافية وسلامة جميع عملائنا. نحن واثقون من سلامة منتجاتنا ونعتقد أن الدعوات القضائية الأخيرة المرفوعة ضدنا لا تتمتّع بأي أساس قانوني".

وتابع البيان: "تلتزم لوريال بأعلى معايير السلامة لجميع منتجاتها. وتخضع منتجاتنا لتقييم علمي صارم لسلامتها من قبل خبراء يضمنون أيضًا اتباعنا الصارم لجميع اللوائح في كل سوق نعمل فيه".

وتواصلت CNN مع شركة "لوريال" للتعليق على خطط إدارة الغذاء والدواء.

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