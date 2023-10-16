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تعرّف على أهم الزيوت المهمة لصحة القلب

10/16/2023 11:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التمتع بقلب سليم وقوي هو أمر مهم بالنسبة لصحة الإنسان. وإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، يعد النظام الغذائي ضرورياً للحفاظ على صحة هذا العضو المهم في الجسم.

ووفق مؤسسة القلب الألمانية، يخضع 1.7 مليون شخص للعلاج من أمراض القلب في ألمانيا كل عام. ولذلك فمن المهم الوقاية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. ويبدأ ذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

دهون مفيدة وأخرى ضارة بالصحة!
من المهم أن تكون الخضروات والفواكه الطازجة والألياف والدهون عالية الجودة على مائدتك بشكل منتظم، لكن كيف يمكن التفرقة بين الدهون المفيدة وتلك الضارة منها؟ موقع مجلة "فوكوس" الألمانية يكشف عن أربعة زيوت تحافظ على صحة القلب.

نتحدث عن الدهون عالية الجودة أو المفيدة، في حالة كانت تخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

على العكس من ذلك، فإن الدهون المتحولة، غير الصحية، تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، مما قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية.

وهذا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، على سبيل المثال. هذه الدهون غير الصحية توجد بشكل رئيسي في الأطعمة المقلية أو المخبوزة.

وهذه الدهون يمكن استخدامها على سبيل المثال، في البسكويت، الكرواسون بالإضافة إلى البطاطس المقلية و الوجبات الجاهزة.

أربعة زيوت تحافظ على صحة قلبك
تشمل الدهون الصحية الأحماض الدهنية غير المشبعة. ويمكن العثور عليها في الزيوت ، على سبيل المثال. وهناك أربعة منها مفيدة للصحة بشكل عام وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل خاص.

أشهر زيت من مطبخ البحر الأبيض المتوسط
يعد زيت الزيتو أحد أفضل أنواع الزيوت للصحة. وقد ثبت علمياً أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب مؤسسة القلب الألمانية.

حوالي 80 بالمائة من محتوى زيت الزيتو عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة، وهي ضرورية للجسم. يتمتع زيت الزيتون أيضاً بتأثيرات مضادة للالتهابات، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في الزيت، نقلا عن موقع دويتشيه فيليه.

زيت يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E
زيت نباتي يستخرج من بذور اللفت الصفراء الزاهية ويحتوي على حمض الأوليك الذي يخفض نسبة الكوليسترولفي الدم.

بالإضافة إلى النسبة العالية من فيتامين E فقط التي يحتوي عليها زيت بذور اللفت، يحتوي هذا الزيت الرائع أيضاً على نسب عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي توجد أيضاً بكثرة في الأسماك، على سبيل المثال.

زيت يحتوي على أحماض أوميغا3 الدهنية
يحتوي زيت بذور الكتان على نسب عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية. وهو ما يفوق حتى تلك الموجودة في أطباق السمك. يخفض الزيت مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه مفيد للدماغ ويساعد أيضاً الأشخاص الذين يعانون من الروماتيزم.

زيت غني بالألياف
الزيت المستخرج من المكسرات صحي للغاية. فبسبب إحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة، فإنه يضمن صحة القلب والأوعية الدموية ويوفر أيضًا المعادن الأساسية للخلايا والألياف الضرورية في عملية الهضم، بحسب موقع "فوكوس" الألماني.

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