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المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء...لا تتركوا أي أحد خلف الركب

10/16/2023 11:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي على مستوى العالم في 16 تشرين الأول في كل عام بمناسبة تاريخ تأسيسها. حيث تحتفل الحكومات والسلطات المحلية والشركاء بهذا اليوم الدولي المهم في أكثر من 150 دولة حول العالم. وفي الأردن، يتم الاحتفال به تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة.
يأتي يوم الأغذية العالمي لهذا العام تحت شعار " المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء.لا تتركوا أي أحد خلف الركب”. حيث ينقل رسالة ذات صلة الى جميع الأشخاص الفاعلين الرئيسيين للعمل معًا لإدارة مورد ثمين ومحدود؛ ألا وهو المياه.

المياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض، حيث تشكل أكثر من 50 بالمائة من أجسامنا وتغطي حوالي 71 بالمائة من سطح الأرض. 2.5% فقط من المياه العذبة صالحة للشرب والزراعة ومعظم الاستخدامات الصناعية. إن المياه هي القوة الدافعة للناس والاقتصاد والطبيعة وأساس غذائنا. وفي الواقع، تمثل الزراعة 72% من عمليات سحب المياه العذبة على مستوى العالم، ولكن مثل جميع الموارد الطبيعية، فإن المياه العذبة لن تبقى للأبد.

ويعمل النمو السكاني السريع، والتوسع الحضري، والتنمية الاقتصادية، وتغير المناخ، على وضع الموارد المائية على كوكب الأرض تحت ضغط متزايد. وفي الوقت نفسه، انخفضت موارد المياه العذبة للفرد بنسبة 20% في العقود الماضية، كما أن توافر المياه ونوعيتها يتدهوران بسرعة بسبب عقود من سوء الاستخدام والإدارة، والإفراط في استخراج المياه الجوفية، والتلوث وتغير المناخ. ونحن نخاطر باستنزاف هذا المورد الثمين إلى نقطة اللاعودة.

واليوم، يعيش 2.4 مليار شخص في بلدان تعاني من نقص المياه، والعديد منهم مزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم اليومية، وخاصة النساء والمهاجرين واللاجئين. وتتزايد المنافسة على هذا المورد الذي لا يقدر بثمن حيث تصبح ندرة المياه سبباً متزايداً للصراع.

وكغيره من البلدان، يواجه الأردن مخاطر شديدة تتعلق بتغير المناخ، ولن يعد العمل كالمعتاد كافياً لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد في تنميتها ونموها. حيث يعد الأردن أحد أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، كما أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض وعدم انتظام أنماط هطول الأمطار إلى جانب الزيادة السكانية غير المسبوقة بسبب النمو الطبيعي وتدفق اللاجئين.

وفي هذا السياق، تقدم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تلعب دورًا هاما" في التنمية الزراعية والإدارة المستدامة للموارد المائية. وكأحد الأمثلة على التكنولوجيا المتقدمة : WaPOR، حيث تفتح منظمة الأغذية والزراعة بوابة الوصول لتوفير مجموعة واسعة من المعلومات التي يمكن استخدامها لرصد وإدارة استخدامات المياه في الزراعة وتحسين إنتاجية المياه. كما يمكن استخدام WaPOR أيضًا في العديد من التطبيقات لدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المياه والزراعة.

اضافة الى ذلك، بدأت منظمة الأغذية والزراعة في الأردن بتنفيذ مشروع "بناء القدرة على التكيف لمواجهة تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة". والذي سيدعم أهداف سياسة تغير المناخ في الأردن من خلال بناء القدرة على التكيف للمجتمعات والمؤسسات، وتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وزيادة مرونة أنظمة إدارة المياه وكذلك القطاع الزراعي في مواجهة تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع تخفيضاً في السحب على المياه الجوفية بنسبة 3% إلى 3.5%، وتحقيق وفورات تراكمية في المياه تقدر بنحو 1.83 مليون متر مكعب على مدى 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم جعل 10600 هكتار من مساحة الأراضي الزراعية أكثر مرونة من خلال تدابير التكيف مع المناخ، مثل استخدام مصادر بديلة للمياه المستدامة (أي المياه المستصلحة) والممارسات الجديدة للإدارة الزراعية للتعامل مع الضغوط المرتبطة بالمياه.

تتوافق مشاريع منظمة الأغذية والزراعة في الأردن بشكل كامل مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية للحكومة ومع رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033. كما تندرج ضمن الأولوية الاستراتيجية الرابعة لإطار عمل الامم المتحدة في مجال التنمية المستدامة؛ والتي يجب أن يتمتع جميع الأشخاص في الأردن بإمكانية الحصول على المياه والغذاء والطاقة بشكل عادل وكافي موثوق وآمن ومستدام.

يصادف هذا اليوم أيضًا الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. حيث تأسست منظمة الأغذية والزراعة في 16 تشرين الأول 1945 لتعزيز الأنظمة الغذائية والزراعية. وعلى مدار 78 عامًا من عملها في أكثر من 130 دولة على مستوى العالم بعضوية أكثرمن 194 دولة، نجحت المنظمة في تعزيز المعرفة الزراعية و الصحة الغذائية وساعدت أيضا في تنمية، وتغذية واستدامة موارد الأرض الا و هي تحسين سبل عيش لأهلنا و تراث كوكبنا الأرض.

لقد حان الوقت للبدء في إدارة المياه بحكمة. نحن بحاجة الآن إلى إنتاج المزيد من الغذاء والسلع الزراعية الأساسية الأخرى باستخدام كميات أقل من المياه، مع ضمان توزيع المياه بالتساوي، والحفاظ على أنظمتنا الغذائية المائية، وعدم ترك أحد خلف الركب.

لكن هذا المورد الثمين ليس بلا حدود، ويتعين علينا أن نتوقف عن اعتباره من المسلّمات. ما نأكله، وكيفية إنتاج هذا الغذاء، كلها تؤثر على المياه.

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