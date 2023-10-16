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وصية جيزيل خوري إلى العلن

10/16/2023 11:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فُجع الوسط الإعلامي اللبناني أمس، بوفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، عن عمر ناهز الـ62 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وتُعد جيزيل خوري من أبرز الأسماء في مجال الصحافة العربية، حيث عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، فقد شكل خبر وفاتها صدمة في الوسط الإعلامي ولدى كل محبيها وجمهورها الذي تابعها منذ سنوات، حيث كانت تهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى المشاهدين.

وبعد وفاتها، تم الكشف عن وصية جيزيل خوري، إذ أشارت تقارير الى أن الراحلة تركت خلفها وصية أكدت فيها رغبتها في نشر المعرفة والتثقيف في المجتمع، كما دعت إلى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

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